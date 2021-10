Anca Țurcașiu, gata de o nouă relație după divorțul de Cristian Georgescu: ”Simt că merit”

Solista este gata de o nouă relație sentimentală după divorțul de medicul stomatolog, Cristian Georgescu, alături de care are și un fiu, pe nume Radu.

Renumita simte că și-a găsit liniștea după separarea de fostul partener de viață. În plus, sufletul i s-a vindecat complet și poate iubi din nou.

Anca Țurcașiu s-a axat numai pe propria persoană în ultima vreme și chiar s-a reinventat la cei 51 de ani ai săi.

ADVERTISEMENT

Anca Țurcașiu, dispusă să iubească din nou după divorț

„Suflet vindecat! Ce complicat! Da, am învățat să iert și să merg mai departe! Da, am sufletul liniștit în clipa asta.

Sunt deschisă cu brațele către cer să aștept tot ce poate să îmi dea Dumnezeu pentru că merit!

ADVERTISEMENT

Simt că merit! Sunt foarte fericită că am început să muncesc, am început să lucrez, că am oameni în jurul meu care simt că mă iubesc și mă apreciază și mă valorifică.

Fac tot ce pot ca să îi fac fericiți să le transmit tot ce sunt eu pe pământ, iubire!”, a declarat Anca Țurcașiu într-un interviu pentru .

ADVERTISEMENT

Vedeta are o și se bucură de toate lucrurile frumoase pe care le primește de la viața pe care o trăiește din plin.

Anca Țurcașiu trăiește fiecare clipă. Se iubește mai mult

Actrița se valorifică mai mult ca înainte și spune că a înțeles că trebuie să păstreze lângă ea numai oameni buni, care să o susțină în ceea ce face.

ADVERTISEMENT

„Trăiesc azi, acum, aici”, este motto-ul după care se ghidează solista în ultima vreme. Așa a realizat că este foarte important să se pună mereu pe primul loc.

În momentul de față Anca Țurcașiu se declară un om fericit și împlinit din foarte multe puncte de vedere, precizând că se iubește pe zi ce trece tot mai mult.