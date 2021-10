Anca Țurcașiu, în cârje la o emisiune TV. Cum s-a accidentat actrița: „Nu am vrut să mă victimizez”

Anca Țurcașiu și-a făcut apariția în cârje la o emisiune TV. Îndrăgita actriță și cântăreață a avut un accident minor acasă și este nevoită să poarte orteză, însă nu se plânge de această situație.

Vedeta a reușit să-și țină spectacolele de teatru chiar și accidentată, dar acest lucru nu a deranjat-o. Actrița este fericită că oamenii încă mai merg la teatru, în contextul valului patru al pandemiei.

Anca Țurcașiu a venit în cârje la o emisiune TV. Cum a reușit să se accidenteze

a șocat pe toată lumea cu apariția ei în cadrul unei emisiuni TV. Actrița a fost invitata lui Cătălin Măruță la Pro TV și a explicat cum a ajuns să se accidenteze acasă.

ADVERTISEMENT

În ciuda genunchiului care o durea, Anca Țurcașiu și-a ținut spectacolele de teatru cu orteza. Mai mult, aceasta chiar a avut un fotoliu pe scenă ca să se simtă confortabil.

Vedeta a avut un accident casnic de curând. Șatena a căzut în genunchi pe gresia lucioasă de acasă și s-a ales cu rotula ruptă. În mod ironic, actrița s-a temut toată vara că va aluneca pe gresie, lucru care s-a și întâmplat.

ADVERTISEMENT

„Am căzut, într-o zi, pe gresie în genunchi. Acum sunt foarte bine. La mare eram. Într-o seară am plecat și am căzut. Eu de fel sunt destul de împiedicată, am atras asta.

M-am gândit toată vara să nu alunec pe gresie, că era lucioasă. Mi-am rupt rotulă. Mi-am ținut toate spectacolele cu orteză, am instalat fotoliu pe scenă”, a dezvăluit Anca Țurcașiu în cadrul emisiunii „ ”.

ADVERTISEMENT

Cum și-a adaptat personajul din cauza genunchiului afectat

Anca Țurcașiu a fost nevoită să-și adapteze personajul la situația reală, însă a fost ajutată de prieteni și de fiul ei, Radu. Aceasta i-a asigurat pe fani că se va vindeca până în decembrie, atunci când va putea să danseze.

„La teatru, am adaptat-o și pe Dolores, personajul meu din piesa ‘Rude cu nevastă-mea’, am făcut-o șchioapă. Am zis asta e, s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Am avut mult ajutor de la prieteni, de la Radu, băiatul meu. Mi-am ținut spectacolele în fiecare seară. Am avut mult timp să citesc, să mă uit la filme, m-am odihnit.

Nu am scos gresia, dar acum suflu și în iaurt, știi cum e. Durerea e inevitabilă, suferința e opțională. Nu am vrut să mă victimizez, am mers mai departe. Până în decembrie o să pot să dansez și o să fiu în mare formă.

ADVERTISEMENT

Lumea vine la teatru și în contextul actual, pentru că au nevoie să se simtă bine. Mă bucur că nu ne-au închis de tot”, a continuat Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu arată impecabil la 51 de ani

La 51 de ani, Anca Țurcașiu arată cu cel puțin 20 de ani mai tânără. Vedeta a spus, la un moment dat, că , însă nici nu este împotriva lor. Aceasta a declarat că trăsăturile ei sunt naturale, una singură fiind intervenția medicului estetician.

În plus, este vegetariană de aproape 30 de ani, lucru care a contribuit enorm la aspectul ei fizic.

Actrița a recunoscut că a făcut o injecție pentru a scăpa de ridurile de pe frunte, însă aceea a fost singura intervenție. Experiența nu a fost deloc una plăcută pentru artistă.

Vedeta nu ar vrea să-și modifice trăsăturile atât de mult încât să nu mai fie recunoscută de alte persoane, așa cum a declarat într-un interviu.

„Am făcut, pentru ridurile de pe frunte, o injecție. Mi-a imobilizat sprâncenele și nu le mai puteam ridica, pentru că îți amorțește toată fruntea și îți paralizează mușchii.

A fost înfricoșător. Mi s-a părut că mi-au căzut pleoapele peste ochi. M-am rugat la Dumnezeu să treacă trei luni mai repede, să se ducă efectul.

De atunci, nu am mai făcut nimic. Prefer să pot să îmi mișc fața decât să fiu ca o minge de plastic și să nu pot deschide gura. Am o părere foarte proastă despre acest subiect. În majoritatea situațiilor se întrece măsura.

Mi s-a întâmplat să intru într-o cabină de machiaj și să treacă pe lângă mine o persoană pe care o cunoșteam foarte bine, dar pe care, din cauza faptului că își modificase puternic fața, să nu o recunosc. Fiecare e liber să facă ce vrea. Eu, personal, nu o să fac așa ceva”, a declarat Anca Țurcașiu pentru Unica, acum ceva timp.