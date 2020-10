Anca Țurcașiu începe să-și revină după divorț. Ce a făcut la trei luni de la despărțire

Anca Țurcașiu dă semne că a trecut peste prioada cea mai grea și își revine după divorțul dureros prin care a trecut. Aceasta a revenit pe platformele de socializare, după o pauză de aproximativ 3 luni. Mesajele cu care artista s-a întors în online sunt optimiste și pline de speranță, semn că se află pe drumul cel bun.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Solista își anunță fanii că a revenit și că pauza pe care a luat-o a fost una benefică: „e sănătos să-ți dai o pauză de respirație. Să mergi la mare. Să citești. Să stai cu tine. Să te uiți înăuntrul tău ca în ochii unui prieten vechi, deodată regăsit. Sunt aici.” a scris ea pe contul de Facebook.

La 50 de ani, cântăreața a trecut ptintr-un divorț dureros în luna iulie și nu s-a sfiit să declare public că este dezamăgită și că perioada prin care trece este una foarte grea. Ea a stat departe de fanii de pe rețelele social-media în tot acest interval de timp.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anca Țurcașiu se regăsește după divorțul dureros și revine în mediul online

Într-o postare ulterioară celei în care și-a anunțat fanii că s-a reîntors alături de ei, Anca a povestit și ce obiceiuri sănătoase a deprins în perioada de absență. Ea spune că a descoperit prin sport motivația de a merge mai departe, alături de alte senzații care au ajutat-o să își regăsească buna dispoziție.

„Mi-am descoperit în vara asta un hobby nou: marșul. Mi-am amintit de miile de antrenamente de atletism destul de chinuitoare din copilărie, eu fiind cam împiedicată natural… Mărșăluind azi, trăiesc senzații uluitoare: liniște, entuziasm, motivația de a înainta măcar cu câteva sute de metri mai mult decât ieri.”, a povestit ea pe conturile de Facebook și Instagram.

ADVERTISEMENT

Celebra solistă a uimit audiența, în urmă cu 3 luni, când și-a anunțat divorțul de Cristian Georgescu, bărbat cu care a trăit o poveste de dragoste de 22 de ani și alături de care are un fiu de 21 de ani, Radu. „Am divorţat! Am divorţat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În braţele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viaţa îţi oferă lecţii de învăţat!

Ne naştem să primim lecţii! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu şi de voi şi aştept de acum înainte linişte, echilibru, iubire, pace şi armonie! Ştiu că cineva acolo sus mă iubeşte şi voi avea parte de tot binele Pământului”, a scris ea, la vremea respectivă, pe Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Țurcașiu a mai adăugat că dorește liniște și că nu își va expune viața personală, ea a anunțat că nu va răspunde mesajelor nimănui și a rugat presa să păstreze distanța față de acest subiect. Artista nu a uitat să le mulțumească celor care au fost alături de ea în perioada respectivă.

Ulterior separării de cântăreață, fostul soț al acesteia a fost surprins de paparazzi alături de o altă femeie într-un mall din București. Gesturile celor doi dovedeau că sunt în relații apropiate, iar că Anca a fost înșelată cu femeia respectivă a devenit un scenariu foarte plauzibil pentru cei ce au văzut imaginile.

ADVERTISEMENT