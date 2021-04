Anca Țurcașiu l-a uimit pe Cătălin Măruță. Ce a zis despre Bianca Drăgușanu

Anca Țurcașiu l-a uimit pe Cătălin Măruță, în cadrul unei rubrici celebre pe care o realizează prezentatorul de la Pro TV. Artista a dezvăluit tot ce crede despre fosta iubită a lui Alex Bodi, Bianca Drăgușanu.

Cântăreața a acceptat provocarea gazdei show-ului „La Măruță”, unde a fost întrebată care sunt celebritățile care nu au ce căuta în showbiz-ul authton. Vedeta și-a asumat răspunsul, una dintre persoanele publice aduse în centrul discuției fiind fosta lui Victor Slav.

„Spune numele a trei vedete care crezi că nu au ce căuta în showbiz-ul românesc!”, a fost una dintre provocările la care a fost supusă Anca Țurcașiu în show-ul moderat de Cătălin Măruță.

Anca Țurcașiu, extrem de sinceră. Ce crede despre Bianca Drăgușanu

Actrița nu a dorit să mănânce prea mult iute și a răspuns sincer și deschis la toate întrebările. Anca Țurcașiu a inclus-o în rubrica sosurilor iuți și pe Andreea Tonciu, precizând că nu cunoaște vedetele care apar în prezent pe micile ecrane.

„Primul nume care-mi vine în cap, Bianca Drăgușanu. Al doilea nume care-mi vine în minte este Andreea Tonciu. Mai erau pe vremuri…dar nu cred că mai știu. Mai erau din categoria asta.

Să nu știe persoanele astea pe unde stau (râde). Chiar mi se pare o chestiune de asumare. Eu îmi asum să răspund la această întrebare”, a spus Anca Țurcașiu în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

„Spui tot sau îți ia gura foc” nu s-a oprit aici, vedeta fiind foarte curajoasă. La o altă întrebare îndrăgita artistă în vârstă de 50 de ani a fost pusă să aleagă între Gheorghe Gheorghiu, Cristian Țânțăreanu și fostul partener de viață, Cristian Georgescu.

Anca Țurcașiu a dezvăluit că ar pleca pe o insulă pustie cu Gheorghe Gheorghiu, artist cu care a și trăit o frumoasă poveste de dragoste în trecut. Vedeta a divorțat în vara anului trecut, după 22 de ani de mariaj, Cristian Georgescu refăcându-și deja viața sentimentală.

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții!

Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului!

Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită! Sunt aici pe Pământ ca să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit!”, a scris la momentul respectiv Anca Țurcașiu pe Facebook.