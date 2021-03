Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc și se poate lăuda cu un aspect fizic de invidiat la 50 de ani, motiv pentru care primește avansuri de la mulți reprezentatnți ai sexului masculin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Actrița a dezăluit că cei care îi fac adesea avansuri sunt chiar prietenii fiului ei de 22 de ani, însă acest lucru nu o deranjează, chiar dimpotrivă. Vedeta se simte bine atunci când îi fac aceștia curte, chiar dacă diferența de ani este destul de mare.

Anca Țurcașiu a divorțat anul trecut de medicul Cristian Georgescu și a trecut printr-o perioadă grea, iar acum este pregătită să-și ia viața de la capăt și poate chiar să aibă o nouă relație.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anca Țurcașiu, mărturisiri neașteptate. Prietenii fiului ei îi fac avansuri: “Orice femeie la vârsta mea ar fi flatată”

Anca Țurcașiu arată impecabil la 50 de ani, putând să concureze lejer cu femeile de 30 de ani sau chiar mai puțin. Anul trecut a trecut printr-un divorț de tatăl copilului său, însă ce a fost mai greu a trecut și acum este pregătită de noi începuturi, inclusiv în plan amoros.

Cu toate că se află la vârsta maturității, actrița primește avansuri de la cine nu s-ar fi așteptat. Este vorba despre prietenii fiului ei de 22 de ani, mult mai tineri decât ea. Anca Țurcașiu nu este deloc deranjată de asta, ba chiar se simte foarte bine, după cum a recunoscut chiar ea.

ADVERTISEMENT

„Mi s-a intâmplat să-mi facă curte prietenii băiatului meu, care are de 22 de ani. Și zilele astea mi s-a întâmplat, e ceva firesc. Mă simt chiar bine când primesc așa avansuri. Orice femeie la vârsta mea ar fi flatată”, a declarat vedeta în cadrul emisiunii „La Măruță” de la Pro TV.

Cum se simte Anca Țurcașiu după divorțul de Cristian Georgescu

Anca Țurcașiu a vorbit despre cum este viața ei după divorț și este convinsă că tot ce i s-a întâmplat a avut un scop menit să o transforme într-o persoană mai puternică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mi-am dat seama că totul se întâmplă în viața mea cu un anumit scop. Trebuie luate deciziile atunci când e momentul să o faci. Eu acum trăiesc o nouă viață. Sunt Anca Țurcașiu și m-am născut din nou.

Am învățat să mă iubesc, să fiu puternică. Eu am fost fericită. Nu am mimat fericirea. Lucrurile s-au întâmplat într-un anume fel într-un moment al vieții mele și a trebuit să învăț să mă ridic”, a mai declarat Anca Țurcașiu.

ADVERTISEMENT