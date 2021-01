Anca Țurcașiu, o altă persoană după divorțul de Cristian Georgescu: ”Nu vreau să mă agăț de trecut”

Anca Țurcașiu a devenit o cu totul altă persoană după ce a pus capăt mariajului de 22 de ani pe care l-a avut cu medicul Cristian Georgescu. Cântăreața a reușit să treacă peste separare și este mai decisă ca oricând să se pună pe primul loc.

Celebra artistă a mărturisit că nu i-a fost ușor să o ia de la capăt, însă a citit foarte multe cărți motivaționale care i-au dat mai multă încredere în sine. Acesta este și motivul pentru care se bucură de fiecare clipă, dovadă chiar vacanța exotică de la început de an.

Renumita actriță a făcut senzație pe plajele din Republica Dominicană, Anca Țurcașiu fiind într-o formă fizică de invidiat la cei 50 de ani pe care-i are. Vedeta se simte bine în propria piele, precizând că a slăbit aproximativ 8 kilograme de când a pus punct mariajului cu Cristian Georgescu.

Anca Țurcașiu, schimbată complet după divorțul de medicul Cristian Georgescu

Anca Țurcașiu iubește să călătorească și să cunoască locuri noi și nu a renunțat la această pasiune nici după divorț. Cântăreața și-a luat cea mai bună prietenă și a petrecut ca o adolescentă, deși credea că noaptea dintre ani o va prinde singură, acasă.

Iată că nu a fost deloc așa cum și-a imaginat și chiar s-a distrat pe cinste la aproape 9.000 kilometri de casă. Frumoasa vedetă a povestit în cadrul unei emisiuni TV că s-a simțit excelent, dovadă că s-a întors în țară cu bateriile încărcate.

„După 35 de ani de carieră am crezut că o să-mi petrec Revelionul singură, uitându-mă la TV, probabil tristă. Am găsit primul site de călătorii, m-am uitat la preț, am vorbit cu o prietenă și a doua zi aveam biletele de avion, testele COVID au venit cu câteva ore înainte de plecare.

A fost și cu peripeții pentru că prietena mea nu avea pașaport… a fost așa o aventură de câteva zile, dar a fost o încărcare de baterii formidabilă după o perioadă lungă în care simțeam nevoia să primesc asta.

Revelionul a semănat cu unul dintre ale noastre din anii trecuți. Am purtat desuuri roșii de Revelion, evident, ca în fiecare an și am fost la un spectacol la resortul unde stăteam. Mi-am zis că 2021 va fi cel mai bun an din viața mea.

Sentimentul că am intrat în 2021 și că s-a terminat 2020 a fost ca o gură de aer imensă și am râs din toată inima și mi-am spus că acesta va fi cel mai bun an din viața mea/

Nu vreau să mă mai agăț de trecut, nici să-mi mai fac planuri pentru viitor. Trebuie să treacă niște timp ca să te vindeci. Eu am slăbit opt kilograme după divorț. Am citit cărți motivaționale”, a mărturisit Anca Țurcașiu în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D.