Anca Țurcașiu, pictorial în costum de baie la 50 de ani: “Am ținut fotografiile într-un buzunar secret”

Avem imagini exclusive de la mult așteptata ședință foto realizată de Anca Turcașiu, la 50 de ani! FANATIK îți prezintă astăzi, 8 mai, în ziua în care actrița și cântăreața își sărbătorește aniversarea vârstei de 51 de ani, fotografii de colecție cu fermecătoarea Anca Turcașiu, în costum de baie și în outfituri sexy!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anca Turcașiu împlinește 51 de ani, dar arată ca la 30! Dacă facem un top al celor mai frumoase prezențe feminine din lumea vedetelor, cu siguranță, actrița și cântăreața se află pe podium! Disciplina și perseverența care o caracterizează, dar și gena moștenită fac din Anca Turcașiu un model, o adevărată sursă de inspirație pentru cei interesați de frumos și calitate! (VEZI AICI ȘEDINȚA FOTO făcută de Anca Țurcașiu la 50 de ani)

Anca Țurcașiu, pictorial incendiar la 50 de ani

Este suficient să schimbi câteva cuvinte cu ea ca să îți dai seama că în spatele imaginii perfecte, a râsului molipsitor și a determinării afișate se află un suflet pur, care conduce un om bun pe un drum nu întotdeauna ușor de parcurs. Trecerea anilor nu i-a răpit frumusețea, ba dimpotrivă! Actrița și cântăreața spune că a renăscut, iar de un an este într-o continuă descoperire! (Vezi și: Anca Țurcașiu, primul interviu după ce a devenit o femeie liberă: “Iau totul ca pe o renaștere”)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK.RO a vorbit cu Anca Turcașiu cu doar câteva ore înainte să împlinească 51 de ani și avem un dar pentru voi, cei care o îndrăgiți grație activității profesionale sau o admirați pentru frumusețe, naturalețe și ambiție! În exclusivitate pentru FANATIK, Anca Turcașiu a dezvăluit mai multe imagini de la ședința foto realizată la vârsta de 50 de ani, pe care mărturisește că le-a ținut într-un “buzunar secret până astăzi”.

Cum arată Anca Țurcașiu în costum de baie

Forma fizică și atitudinea afișată de actriță în timpul shooting-ului realizat de fotograful Mircea Marinescu te lasă mut! Anca Turcașiu confirma, încă o dată, că este un reper de frumusețe, fără să facă mari eforturi.

ADVERTISEMENT

Ședința foto a fost realizată în doar câteva ore, pe plaja din Vadu și în incinta unui hotel luxos de pe litoralul românesc, în care actrița lucrează pe perioada verii, ținutele au fost alese de Anca Turcașiu, iar machiajul – realizat tot de vedetă. (Vezi și: Trucul cu care s-a menținut în formă Anca Turcașiu. A făcut asta o oră, zilnic).

În imagini, actrița apare în costum de baie, pe malul mării, afisând un trup perfect – abdomen plat, picioare tonifiate, brațe ferme-, dar și în ținute sexy, pozând artistic și senzual, în camera hotelului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anca Țurcașiu, despre ședința foto de la 50 de ani: “Este un dar pentru toți cei care mă iubesc”

“Ideea ședinței foto a venit acum 10 ani, când am realizat cu Mircea Marinescu o altă ședință foto, la 40, și mi-am promis că la 50 vom face încă una. Locul shooting-ului a fost la Vadu și în una dintre camerele hotelului unde lucrez în fiecare vară. Am fost ajutată de prietena mea, Oana Mantu, hairstylist, care are grijă de părul meu de ani de zile. Ținutele mi le-am ales singură, a fost destul de simplu, pentru că am avut modelele de la agenția Transilvania Fashion care m-au ajutat cu o grămadă de ținute și accesorii.

Mircea Marinescu este un fotograf cu care am realizat foarte multe lucruri speciale, este un prieten adevărat, un om excepțional și un fotograf de foarte mare clasă. O echipă mică și cu peripeții, cu cărat de bagaje pe plajă, în viteză, a realizat această ședință foto, în șase ore. Cine face lucrul ăsta înțelege că toate schimbările de costume și toate locațiile înseamnă timp foarte mult pierdut… . Machiajul mi l-am făcut personal, ca de fiecare dată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu promit că și la 60 voi mai face o ședință foto (n.r. râde), mi se pare prea mult, dar nu se știe niciodată. Am spus că nu promit, vom vedea. Cert este că e o bucată din mine, așa cum sunt eu astăzi, de fapt acum un an, pentru că astăzi împlinesc 51 de ani și m-am gândit că este un dar de la mine pentru toți cei care mă iubesc.

Vreau să le trimit aceste fotografii pe care le-am ținut într-un buzunar secret, până azi, și cred că este momentul potrivit să o fac. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în acest an turbulent, care m-au ajutat și sunt în continuare lângă mine, dar și celor care au intrat în comunitatea asta online – pe Instagram, Facebook și Youtube. Le mulțumesc celor care mi-au scris mesaje încurajatoare și atât de frumoase și le promit că nu îi voi dezamăgi niciodată prin orice as face în meseria asta minunată pe care mi-am ales-o!”, a declarat Anca Țurcașiu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Anca Țurcașiu împlinește 51 de ani, astăzi, 8 mai

Pictorialul realizat de Anca Țurcașiu, la 50 de ani, poate fi văzut, începând de astăzi, și pe canalul de Youtube al vedetei, unde sunteți invitați să vă abonați, dacă vreți să primiți toate noutățile din viața profesională, dar și personală a actriței și cântăreței.

Ascultă aici și melodia “Vreau să dau reset”, lansată de Anca Țurcașiu la câteva luni după ce a devenit o femeie liberă să zboare!



ADVERTISEMENT

Fanatik îi urează “La mulți ani!” Ancăi Țurcașiu! Transmite-i și tu un gând bun actriței!