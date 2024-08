Anca Țurcașiu, prima imagine cu iubitul său. Cântăreața a fost surprinsă pe litoral cu bărbatul care a cucerit-o

Anca Țurcașiu, prima cu iubitul său. Cântăreața a fost surprinsă pe litoral cu bărbatul care a cucerit-o. Până de curând frumoasa artistă mărturisea că nu și-a refăcut viața amoroasă, dar iată că lucrurile s-au schimbat.

Anca Țurcașiu, prima fotografie cu partenerul de viață. Vedeta a fost văzută pe litoralul românesc cu cel de care e îndrăgostită

Anca Țurcașiu, prima fotografie cu . Vedeta a fost văzută pe litoralul românesc cu cel de care e îndrăgostită. Îndrăgita cântăreață nu se mai ascunde și se afișează alături de bărbatul cu care are o relație.

ADVERTISEMENT

Perioada aceasta se află la Marea Neagră, în stațiunea Mamaia, unde are o serie de concerte și de spectacole. Artista nu este singură, ci însoțită de iubitul său, alături de care își petrece timpul liber între programele artistice.

Cei doi au fost observați pe o plajă unde au profitat de razele puternice ale soarelui. Potrivit , bărbatul care a cucerit-o pe actriță are barbă și mai multe tatuaje pe mâna stânga. Acesta este pasionat de lectură.

ADVERTISEMENT

Întins pe șezlong, cu capul acoperit cu o șapcă de culoare roșie, iubitul Ancăi Țurcașiu citește dintr-o carte care se pare că o atrage la un moment dat și pe vedetă. Bărbatul și cântăreața par extrem de apropiați. Vezi imaginile .

Actualul iubit cu care vedeta are o relație sentimentală pare mult mai tânăr decât cântăreața, care are 54 de ani. Artista nu a confirmat până în momentul de față faptul că are un partener de viață după divorțul de Cristian Georgescu.

ADVERTISEMENT

Anca Țurcașiu, detalii despre domeniul sentimental

Anca Țurcașiu a oferit câteva detalii despre domeniul sentimental la 4 ani după separarea de fostul soț, alături de care a avut un mariaj de 22 de ani. Cei doi au împreună un băiat care în urmă cu puțină vreme a făcut-o bunică.

„Nu am pe nimeni, sunt singură și mi-e foarte bine așa, nu am ce să spun. Nu stau să o caut eu așa, dacă e să se întâmple, nu spun nu iubirii, nu ai cum să spui nu iubirii. Nu putem să vorbim despre ceea ce urmează în viețile noastre.

ADVERTISEMENT

Important este să fim sănătoși, să avem de lucru, să fim bine și să oferim iubire”, spunea la un moment dat Anca Țurcașiu despre domeniul sentimental, mai arată sursa menționată mai devreme.