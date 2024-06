Anca Țurcașiu, prima reacție după ce a devenit bunică: ”Acesta este un anunț oficial”

Anca Țurcașiu a devenit bunică. Cântăreața și actrița în vârstă de 54 de ani a dat chiar ea vestea, foarte bucuroasă, într-o postare pe rețelele de socializare. Totul s-a întâmplat în ziua de duminică, 16 iunie.

Ce mesaj a transmis Anca Țurcașiu după ce a devenit bunică

Pentru prima oară Anca Țurcașiu experimentează sentimentul de a fi bunică. De asemenea, fiul și nora ei au devenit la rândul lor pentru prima oară părinți, după ce

. ”Sunt cea mai fericită de pe pământ”, a precizat interpreta într-un filmuleț postat pe contul său de , la care a adunat mii de aprecieri.

Care este sexul bebelușului? Andreea, soția fiului Ancăi Țurcașiu, a adus pe lume o fetiță. Copila a primit numele de Zoe și, așa cum a mai descris-o bunica sa, este ”minunată, splendidă, specială și sănătoasă”.

”Acesta este un anunț oficial! De azi noapte, de la ora 00:30, sunt bunică! Sunt cea mai fericită de pe pământ. A venit pe lume Zoe, minunată, splendidă, specială, sănătoasă și suntem foarte, foarte fericiți.”, a mai transmis încântată Anca Țurcașiu.

Având în vedere momentul deosebit, . Mulți fani sunt nerăbdători, totodată, să vadă poze cu fetița, pentru a vedea și dacă a moștenit din trăsăturile frumoase ale actriței.

Ce spunea Anca Țurcașiu în urmă cu doi ani despre rolul de bunică

În plus, totul are loc și după ce Anca Țurcașiu spunea în 2022, mai în glumă, mai în serios, că nu își dorește să fie bunică încă, fiindcă nu se vede crescând încă un copil. Totuși, s-a gândit că dragostea va fi prea mare încât să se mai preocupe de noul rol pe care, iată, îl are în cele din urmă.

”Nu sunt pregătită să fiu bunică. Nu mai vreau să mai cresc un copil. În sfârșit, dacă o să mi se pună în brațe ce să fac, o să trebuiască. E rea zicala aia cum că „mamele de băieți cresc nepoții”. Nu-mi place.

Glumesc. Vom vedea. Să vedem ce va fi, nu mai facem niciun fel de predicție. Probabil că dragostea o să fie atât de puternică încât nu o să pot să rezist. Așa că…”, spunea Anca Țurcașiu pentru