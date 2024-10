Anca Țurcașiu, reacție dură după ce Mihai Găinușă a votat-o la cursa pentru ultima șansă. Ce i-a reproșat actrița

Competiția Asia Express devine tot mai strânsă. În ediția de miercuri, 16 octombrie, Anca Țurcașiu a răbufnit la adresa lui Mihai Găinușă, după ce concurentul a votat-o la cursa pentru ultima șansă. Actrița i-a adus reproșuri fostului prezentator al emisiunii Cronica Cârcotașilor.

Anca Țurcașiu i-a cerut lui Mihai Găinușă să păstreze distanța după ultimul vot

Ancăi Țurcașiu nu i-a picat deloc bine votul lui Mihai Găinușă, de miercuri seară, mai ales că în etapa schimbului de echipe ei au ales să fie parteneri. Omul de radio a încercat să-și exprime regretul pentru gestul său și s-a apropiat să o îmbrățișeze, însă artista l-a respins.

”Nu…Nu veni către mine, îmi pare rău. Nu poți să-ți ceri scuze. Te rog să pleci. Nu veni, cel puțin azi. Noi acasă suntem prieteni, dar astăzi nu sunt prietena ta”, în din 16 octombrie.

Mihai Găinușă a declarat în testimoniale că regretă și nu prea votul lui față de Anca Țurcașiu și partenera acesteia de echipă, actrița Andreea Samson. De altfel, cunoscutul realizator a lăsat de înțeles că a încercat să se comporte în mod imparțial.

”Ea a considerat că, din start, fiind împreună în aceeași echipă o să evit să o votez pe ea. Pe de altă parte, atunci când am discutat și despre varianta să am de ales între echipa lor și o echipă care a fost aproape de noi. Nu pot să zic că îmi pare rău că am votat așa, dar nici nu-mi pare bine”, s-a apărat Mihai Găinușă.

Nici cu Oana Paraschiv nu a mai dorit Anca Țurcașiu să interacționeze. Partenera de echipă a lui Mihai Găinușă nu a fost prea afectată, însă, de atitudinea actriței. În testimoniale a spus că nu a simțit vreodată că Anca Țurcașiu și Andreea Samson au încercat să o avantajeze pe ea și pe colegul său.

”Oricum ea încearcă cu toată lumea să fie prietenă. Când a fost vorba să facă clasamentul plecării, fiidcă au avut de mai multe ori această șansă față de noi, n-am simțit că ne avantajează cu absolut nimic”, a declarat și partenera de echipă a lui Mihai Găinușă.

Anca Țurcașiu: ”L-am tras cât am putut de tare pe Mihai după mine”

”Datorită mie tu te-ai reunit cu ea și stai de două zile la hotel. Dacă eu veneam ultima se reunea altă pereche”, după care Mihai Găinușă a completat: ”Toată lumea a tras ca să-i fie bine lui, nu noului partener. Să fim serioși”

”L-am tras cât am putut de tare pe Mihai după mine”, a mai spus Anca Țurcașiu, iar Mihai Găinușă s-a amuzat în testimoniale și a declarat că: ”Ea trage pe toată lumea după ea”, a mai transmis fostul prezentator de la Cronica Cârcotașilor.