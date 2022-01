Anca Țurcașiu, siluetă impecabilă la 51 de ani. Cum se menține în formă cântăreața

Silueta impecabilă este cea care o recomandă pentru cântăreața, care are un stil de viață sănătos și care nu mai consumă carne de mai bine de 20 de ani.

Îndrăgita artistă a dezvăluit cum se menține în formă maximă. Și nu o spunem noi, ci fotografiile distribuite în social media direct din vacanța din Republica Dominicană.

Imaginile au atras imediat aprecierile internauților, Anca Țurcașiu mărturisind că trăiește fiecare clipă la intensitate maximă, fără să se gândească la ziua de mâine.

ADVERTISEMENT

Anca Țurcașiu, mândră de silueta sa. Cum s-a afișat artista în vacanță, la 51 de ani

Timpul este cel mai prețios lucru pe care-l avem, este de părere frumoasa artistă în vârstă de 51 de ani, care se afișează în toată splendoarea pe rețelele de socializare.

Interpreta de muzică ușoară se bucură de vacanța petrecută în Punta Cana, acolo unde se răsfață de dimineața până seara. Înoată cu delfinii, se bronzează și își face toate poftele.

ADVERTISEMENT

Anca Țurcașiu nu uită să aibă grijă de , de aceea pune mare accent pe partea de sport. În plus, este foarte atentă fie înconjurată de oameni pozitivi.

Anca Țurcașiu, despre cum se menține în formă. Cum reușește

Vedeta a eliminat complet carnea din alimentația zilnică și consumă foarte multe legume și fructe. De asemenea, artista are o singură masă, dar foarte consistentă.

ADVERTISEMENT

„Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu. Oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc.

Nu știu dacă am un secret sau ceva. Dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat.

ADVERTISEMENT

Complexe nu am avut niciodată! Sunt un om normal, un om sincer, sunt un om poate mai normal decât ar trebui, mai firesc, mai adevărat, care s-a născut să ofere bucurie și iubire și cam atât.

Nu am niciun complex. Sunt un om fericit pe pământ care ia fiecare zi de la Dumnezeu cu bucurie ca să trăiască și să facă oamenii fericiți”, a declarat Anca Țurcașiu în urmă cu ceva timp, notează .