Anca Țurcașiu, transformată după divorț. S-a afișat într-un costum de baie minuscul la mare, însă formele de altădată …

Anca Țurcașiu a divorțat în luna iunie, însă despărțirea de soțul ei nu a afectat-o atât de tare, deși au fost împreună 22 de ani și au împreună un băiat.

Vedeta a fost surprinsă la mare, la plajă, îmbrăcată într-un costum de baie minuscul cu care a tras toate privirile celor din jur.

Artista și-a mai pierdut din formele de altădată, însă a rămas la fel de frumoasă la cei 50 de ani pe care îi are.

Anca Țurcașiu, în costum de baie, pe litoral

Cântăreața a făcut plajă câteva ore pe litoralul românesc, unde s-a afișat singură, fără companie, dar s-a întreținut cu mai mulți turiști aflați în zonă care i-au cerut indicații cu privire la anumite locații.

Fire spontană și căreia îi place să ajute, artista nu a stat mult pe gânduri și le-a explicat celor care au abordat-o unde și cum trebuie să ajungă, răspunzând prompt la întrebări.

Deși majoritatea prietenilor s-ar fi așteptat ca Anca Țurcașiu să fie dărâmată după divorț, ei bine, separarea a venit ca o gură de aer, căci relația dintre ea și fostul soț nu mai mergea de ceva vreme, iar certurile erau la ordinea zilei, după cum și nașul lor de cununie, Cristian Țânțăreanu, a declarat.

Aflată pe litoral, artista a îmbrăcat un costum de baie minuscul cu car a atras toate privirile celor din jur, scrie cancan.ro. Este de observat că vedeta nu mai este la fel de tonifiată ca pe vremuri, însă are timp să recupereze, acum că e singură și fără ocupație.

Și-a schimbat look-ul după divorț

Pentru că tot a început o nouă etapă în viața ei, vedeta a vrut să o semnaleze din plin. Astfel, mai activă ca oricând pe internet, Anca Țurcașiu s-a vopsit blondă, s-a făcut creață și a început să folosească tot soiul de filtre de pe Instagram, unde postează imagini de la spectacole sau din timpul altor activități.

Anunțul făcut de artistă despre divorțul de fostul soț

După ce în luna mai dădea semnale că lucrurile în relația de cuplu nu merg foarte bine, căci a postat un mesaj cu subînțeles pe care ulterior l-a șters, artista a recunoscut, în cele din urmă, divorțul de soțul ei, medicul Cristian Georgescu. Cei doi au un băiat, pe Radu Georgescu, care lcurează ospătar la restaurantul familiei și studiază cursurile Facultății de Inginerie Spaţială din București.

„ Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului!

Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită! Sunt aici pe Pământ ca să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit!

Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi-ați fost alături în această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n-aș fi putut!”, a scris Anca Țurcașiu pe contul său de Facebook.