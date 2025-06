Anca Verma, românca măritată cu un miliardar indian, nu exclude varianta unui atac terorist în cazul tragediei aviatice: ”Spuneau că vor planifica ceva”

Anca Verma, românca măritată cu un miliardar indian, nu exclude posibilitatea ca prăbușirea avionului din India să fie rezultatul unui atac terorist. Într-o declarație exclusivă pentru FANATIK, femeia atrage atenția asupra unei posibile legături între militanții Sikh și conflictul dintre India și Pakistan. Această ipoteză deschide noi piste pentru ancheta oficială, iar descoperirea DVR-ului și a cutiilor negre ar putea aduce, în curând, informații esențiale pentru a înțelege adevăratele cauze ale tragediei.

Anca Verma ridică suspiciuni de atac terorist în tragedia aviatică din India

Anca Verma, soția miliardarului Abhishek Verma din India, a oferit o perspectivă importantă asupra anchetei privind prăbușirea avionului, subliniind că, deși cauzele exacte nu sunt încă cunoscute, există indicii ce pot deschide noi ipoteze. Aceasta a atras atenția, în mod special, asupra tensiunilor regionale și a unor declarații făcute de lideri Sikh, care ar putea sugera un posibil atac terorist.

ADVERTISEMENT

Ea a explicat, pentru FANATIK, că a fost recuperat DVR-ul, un dispozitiv care înregistrează imaginile de la bord, inclusiv din cabina piloților, și că, în corelare cu cutiile negre, ar putea aduce clarificări esențiale.

„Nu se știe cauza care a dus la prăbușire. Deocamdată s-a recuperat DVR-ul. Un digital video recorder care înregistrează imaginele video capturate în camerele de la bordul avionului. Care ar putea surprinde și imagini din cabina piloților. DVR-ul, în corelare cu cutiile negre, pot da mai multe informații. O primă cutie neagră a fost găsită în urmă cu puțin, conform informațiilor din presă. Se așteaptă rezultatele.

ADVERTISEMENT

Nu putem specula dacă a fost un atac terorist sau dacă s-a umblat la cutii, la motoare. Nu uitați că India, acum o lună, era în conflict cu Pakistanul. Iar anul trecut, un grup de militanți din Kalistan… Să vă explic, în India avem mai multe religii: unii sunt adepți Sikh, unii sunt musulmani și alții sunt hindu. Religia Sikh, are o organizație mai neortodoxă să zicem așa, în Canada, care este găzduită de canadieni.

Șeful acestei organizații a declarat deschis să nu se folosească linia Air India de către această comunitate de Sikh pentru că vor planifica ceva. Situația a fost acum un an de zile, de aceea nu știm exact dacă acest efect are vreo legătură. Dar știți cum e, hoțul cu-n păcat, păgubitul cu mai multe. Nu știm dacă are vreo legătură, dar totul e posibil. De aceea, așteptăm rezultatele anchetei.”, a dezvăluit Anca Verma, cea mai bogată româncă din India, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Eroare de pilotaj, probleme tehnice sau compromisuri la Boeing? Ipoteze controversate

Pe măsură ce ancheta continuă, opiniile experților rămân împărțite, . Unii piloți avansează ipoteza unei erori umane, în timp ce alții semnalează posibile defecțiuni tehnice. În plus, cea mai bogată româncă stabilită în India admite că au apărut avertismente serioase din partea unui fost angajat Boeing, care acuză compania de compromisuri în ceea ce privește siguranța aeronavelor.

ADVERTISEMENT

„Unii piloți spun că ar putea fi o eroare de pilotaj. Alții vorbesc despre probleme tehnice. S-a vorbit mult și despre avertizările venite de la un fost angajat Boeing, care acuză compania că a făcut compromisuri în privința siguranței. Dar, de ce ar face asta? Un accident ca acesta le poate distruge complet reputația.

Dar, până nu avem toate datele, nu putem spune nimic sigur. Răbdarea și timpul vor lămuri ce s-a întâmplat. Din păcate, între timp, alte tragedii se întâmplă în lume. Acum se vorbește despre conflictul dintre Iran și Israel… pare că lumea nu se mai oprește din suferință.”, a mai menționat românca.

”Familiile nu vor bani, ci doar să-și aducă acasă cei dragi. Durerea lor nu poate fi cumpărată”

Situația victimelor tragediei aviatice din India rămâne dramatică, în condițiile în care operațiunile de recuperare continuă în ciuda condițiilor dificile de la locul accidentului. , oferă detalii importante despre stadiul anchetei și despre impactul devastator al evenimentului.

„În ceea ce privește studenții din campus, sunt șapte victime și în jur de 50-60 de răniți. Din cele 241 de persoane decedate, deocamdată s-au găsit doar 204 corpuri. Încă se mai recuperează, pentru că sunt foarte multe resturi carbonizate. Dacă ați văzut în poze, este foarte multă cenușă, încă mai e fum, flăcările mocnesc. Echipele de intervenție nu pot intra complet pentru recuperare.

E clar că, din avion, nu vor mai găsi supraviețuitori, totul e carbonizat. Dar, vor să vadă dacă mai sunt răniți sau victime sub dărâmături. Cercetările continuă, încă se caută, de aceea nu avem un număr final de victime.”, a dezvăluit Verma, cunoscuta femeie căsătorită cu un miliardar indian.

Anca Verma subliniază cu emoție că, în aceste momente de profundă durere, familiile victimelor nu sunt interesate de compensațiile financiare. Pentru ele, cel mai important este să își aducă înapoi acasă pe cei dragi, iar această suferință trebuie respectată și înțeleasă pe deplin.

Ea mărturisește că, pe termen lung, despăgubirile materiale pot deveni necesare, dar în acest moment prioritar este să se respecte durerea și să li se ofere celor îndoliați timpul și spațiul de care au nevoie pentru a face față pierderii.

„Deocamdată statul este foarte activ. Plus că, sunt de părere că uneori nu trebuie să te bagi peste autorități. Am ajutat familii în alte cazuri, cum a fost și în Amsterdam, în timpul pandemiei. Acum însă trebuie să așteptăm.

Familiile nu sunt în starea de a primi ajutoare financiare. Vor doar să își aducă cei dragi înapoi acasă. Iar asta nu se poate cumpăra cu bani. Air India a promis aproximativ 500.000 de RON, contravaloarea în rupi indieni pentru fiecare victimă.”, a încheiat acesta, pentru FANATIK.