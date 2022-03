Dezvăluirile unei românce măritate cu un miliardar indian despre iadul din Ucraina. ”Studenții au rămas blocați în oraș, fără apă și mâncare”

Anca Verma (născută Neacșu) are 34 de ani, este născută în Galați și din 2006 este soția omului de afaceri indian Abhishek Verma, care și-a construit un adevărat imperiu financiar din afaceri cu arme. În 2017, românca a fost creditată de revista Forbes cu o avere de 3 miliarde de dolari, devenind la acea vreme, oficial, cea mai bogată româncă din lume.

Anca, soția miliardarului indian Abhishek Verma: ”Am stat câte 10 ore pe zi în contact cu refugiații”

Fosta Miss Univers România, Anca deține, în prezent, brandul internațional de băuturi carbogazoase Olialia, cu o cifră de afaceri anuală de 2 miliarde de dolari pe an. De asemenea, compania ei deține Aeroportul Internațional din Maldive, pe care l-a construit în urmă cu câțiva ani, cu o investiție de 500 de milioane de dolari.

De la , Anca Verma și-a delegat toate responsabilitățile pe care le avea în cadrul companiei sale și s-a dedicat unui singur obiectiv, acela de a extrage studenții indieni din zonele de război.

”Am stat lipită de calculator timp de 7-8 zile, câte 10 ore pe zi, corespondând cu cei care erau în Ucraina și cu autoritățile. Din fericire, m-am bucurat de sprijinul familiei, care mi-a adus inclusiv mâncare”, a dezvăluit Anca Verma pentru FANATIK.

Anca a ajutat indieni să se întorcă acasă via România

Românca a participat la activ la extragerea mai multor grupuri de studenți indieni din Ucraina și spune că a făcut acest lucru după ce un om de afaceri din India, care locuiește la București, i-a cerut ajutorul.

”Un prieten care deține un restaurant la București mi-a scris că ajută un grup de indieni, le oferă alimente, însă resursele lui se apropie de sfârșit, pentru că nu-și mai poate acoperi cheltuielile cu materia primă și nu știe dacă ambasada Indiei îl poate ajuta.

Așa am intrat pe un grup de Telegram, în care am luat legătura cu mai multe grupuri de cetățeni indieni care rămăseseră blocați în Ucraina. Inițial, am avut un grup de 80 de persoane care au intrat în România prin vama de la Sighet și găsiseră pe cineva care le cerea 3.000 de euro pentru a-i duce cu autocarul până la București. Până la urmă i-am îndrumat către stația de tren, unde au fost transportați gratuit, fiind considerați refugiați. De la București au luat avionul către Mumbai”, a explicat Anca Verma pentru FANATIK.

Situație disperată a studenților din Sumî, rezolvată cu ajutorul româncei

Anca Verma a stat în legătură non-stop cu grupul de studenți dar și cu autoritățile din Ucraina și din România. Cea mai dramatică situație a fost cea a studenților blocați în Sumî, un oraș situat în apropiere de granița cu Rusia. Aceștia s-au refugiat într-un hostel și au avut probleme mari în a părăsi zona, care fusese expusă atacurilor armatei ruse.

”Au fost zile în care erau pur și simplu disperați, pentru că nu mai aveau apă și mâncare. Toate coridoarele fuseseră închise iar eu încercam să le trimit ajutoare prin ambasada Indiei din Ucraina. Doar că și cei de la ambasadă evacuaseră sediul din Kiev, nu știau ce să facă mai întâi, dacă să se salveze pe ei sau să-i salveze pe alții. Am reușit să le trimitem apă, doar că acolo erau și studenți din alte părți, Bangladesh, Nigeria și chiar Franța. Cum să le dai doar indienilor, evident că au împărțit tot ce au avut”, a mai spus Anca Verma pentru FANATIK.

Românca a spus că a reușit să rezolve inclusiv situații concrete, cum ar fi cel al unui student căruia nu i-a mai funcționat cardul bancar în Ucraina și era ținut în mașină de un șofer de taxi ”păgubit”. O altă situație a fost a unei studente franceze din Sumî, care are un iubit indian și care se temea că dacă rușii vor afla de unde este, o vor ucide. ”I-am spus să rămână lângă iubitul ei și să nu se despartă de grup. Norocul ei a fost că avea o viză de India pe care o primise prin luna ianuarie, așa că a putut să vină aici”, ne-a mai spus Anca Verma.

Studenții din India, încântați de ospitalitatea românească

Românca spune că ea și soțul ei , donând o sumă importantă de bani, însă preferă să nu facă publică valoarea donației. ”Tot ce am făcut, a fost din omenie, asta este important. Din păcate, au mai rămas câțiva indieni acolo, în zonele fierbinți. Cred că în jur de 22 de persoane, din câte știu, le este frică să plece”, a mai declarat Anca pentru FANATIK.

Anca Verma a dezvăluit că a stat de vorbă cu tinerii care au trecut prin România și spune că aceștia au fost impresionați de cum au fost primiți aici.

”Au fost foarte mulțumiți și bucuroși, în primul rând pentru că au scăpat de război. Chiar dacă sunt încă niște copii, care poate nu știu să aprecieze, de fiecare dată, ce primesc, ei au fost impresionați de ospitalitatea românilor”, a mai dezvăluit Anca Verma.

Peste 70 de zboruri asigurate de guvernul indian au zburat de pe aeroporturile din România, cu destinația Mumbai sau New Delhi.