Ancelotti îi face pe fanii lui Real Madrid să viseze la Mbappe și Haaland: ”Florentino Perez are intenții clare”

Ancelotti lasă să se înțeleagă că Mbappe și Haaland vor ajunge la Real Madrid

Florentino Perez visează la o nouă eră galactică la Real Madrid și de aceea i-a pus în capul listei de transferuri pentru vara viitoare pe Kylian Mbappe și Erling Haaland, iar Carlo Ancelotti este convins că mutările se pot face.

”Peste un an, la sfârșitul lui decembrie 2022, noul Santiago Bernabeu va fi gata și președintele Florentino Perez are intenții foarte serioase pentru campania de transferuri din iulie”, a declarat tehnicianul italian într-un interviu pentru cotidianul .

În momentul în care reporterul a dus la următorul nivel discuția și l-a întrebat dacă este vorba de Mbappe și Haaland, care în vară își termină contractele cu PSG și, respectiv, Borussia Dortmund, Ancelotti a început să râdă și a răspuns: ”Să vorbim despre asta mai târziu”.

Tehnicianul, glume pe seama ”galacticilor”

Carlo Ancelotti a continuat pe un ton amuzant dialogul și a povestit că la Real Madrid singurele lucruri care se schimbă sunt antrenorii: ”Am găsit o La Liga în care valorile sunt mai nivelate. Echipe precum Sevilla și Real Sociedad au crescut, iar Rayo merge bine.

Oferta de la Real Madrid a fost o surpriză fantastică, deși nu pierdusem niciodată legătura cu clubul. Dacă ar depinde de mine, aș rămâne toată viața, nu există loc mai bun ca acesta pentru fotbal și pentru a trăi.

La Real totul este la fel și de neclintit, singurul lucru care se schimbă sunt antrenorii. Sunt aceiași kinetoterapeuți, aceiași angajați în depozit, aceiași jurnaliști, aceeași viziune, aceeași urgență de măreție în ciuda prejudiciului financiar produs de pandemie”.

Ancelotti se vede un antrenor maleabil

”Victoriile și trofeele sunt unitatea de măsură a muncii antrenorului. Profitul influențează vremurile și carierele, este la fel în toate sectoarele. Desigur, jocul bun facilitează obținerea rezultatului. Îmi place când câștig. Cu toate acestea, nu mă regăsesc în nicio subcategorie. Antrenorul bun este cel care adaptează jocul la caracteristicile jucătorilor.

Dacă îi am pe Modric și Kroos, nu pot cere un presing sus. Aș fi idiot dacă având un atacant ca Vinicius, care are scuterul sub picioare, n-aș alege contraatacul. Vă dau un ultim exemplu: dacă îl am pe Ronaldo în față, studiez cum să-i duc mingea acolo, nu-i cer să se epuizeze cu întoarcerea în defensivă. La fel si cu Ibrahimovic.

Există două tipuri de jucători: cei care fac diferența și cei care trebuie să alerge. Conte trebuie să fi spus asta. Nu am cultivat niciodată o ideologie. Guardiolismul, sarrismul. Crezul meu este identitatea echipei”, a continuat italianul.

Tehnicianul, susținător al proiectului Superligii

În final, Ancelotti a vorbit despre : ”Fotbalul trebuie să se schimbe și trebuie să facă asta rapid. În primul rând, trebuie să reducem numărul de meciuri, jucăm prea mult și prost.

Calitatea spectacolului a scăzut, jucătorii nu mai suportă, unii refuză să fie convocați la națională. Oboseală fizică și psihică, pericolul accidentărilor, jocuri care se termină 10 la 0, e timpul să spunem stop”.

Tehnicianul italian a dezvăluit că apreciază modul foarte direct pe care îl are în discuții antrenorul portughez Jose Mourinho: ”Îl stimez pentru acest lucru. Din când în când facem schimb de mesaje. Îl găsesc un om sincer”.