Ancelotti n-a uitat de Real Madrid. Decizia bizară a selecționerului Braziliei, care de fapt ajută fosta echipă

Carlo Ancelotti, noul antrenor al Braziliei, a anunțat lista jucătorilor pe care va conta la următoarele meciuri ale naționalei Braziliei. Selecao va întâlni în septembrie Chile și Bolivia, în preliminariile CM 2026.

I-a lăsat acasă pe Vinicius, Militao, Endrick și Rodrygo

Zvonurile privind neconvocarea lui Vinicius, de la Real Madrid, s-au adeverit. Surpriza este însă mult mai mare. Niciun fotbalist de la Real nu va fi la naționala Braziliei în luna septembrie.

Vinicius, Rodrygo, Militao și Endrick au fost omiși de selecționer. Unul dintre motivele neconvocării lor pare a fi faptul că și selecționerul vrea să vadă și alți fotbaliști.

Vini jr. este, oricum, suspendat în primul meci. Rodrygo a fost în incertitudine toată vara, pândind un transfer în Anglia. Iar Militao abia a revenit după o accidentare de durată. În vreme ce Endrick nu e nici acum refăcut.

Fotbaliștii Realului, scutiți de supliciul din La Paz

În plus, pentru europeni este un efort suplimentar să-i joace la înălțimea capitalei Boliviei. Mulți fotbaliști au acuzat probleme din cauza lipsei de oxigen din La Paz, așa că decizia lui Ancelotti de a nu miza pe fotbaliștii Realului pare mai degrabă un ajutor, decât o răzbunare.

Mai ales că el va miza pe vedeta rivalei Barcelona. Raphinha a fost chemat la lot, deși putea fi și el menajat. Don Carlo l-a omis și p

“Neymar a avut o mică problemă cu o accidentare și el nu trebuie să mai dovedească ceva. Îl cunoaștem cu toții pe Neymar: antrenorii, echipa națională și fanii. Dar, ca orice jucător, el trebuie să ajungă într-o condiție fizică bună pentru a fi pe lista naționalei”, a explicat selecționerul Braziliei.

Meciurile cu Chile (4 septembrie) și Bolivia (9 septembrie) vor fi ultimele oficiale din acest an. Selecao va mai juca însă patru amicale. În octombrie se deplasează în Asia, pentru amicale cu Japonia și Coreea de Sud. În noiembrie, echipa lui Ancelotti va juca împotriva Angolei și a unui adversar încă necunoscut.

Lista celor 23 chemați de Ancelotti la națională:

Portari: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) și Hugo Souza (Corinthians).

Fundași: Alexandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) și Wesley (Roma).

Mijlocași: André Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham).

Atacanți: Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) și Richarlison (Tottenham).