Ancelotti s-a ținut de cuvânt! A dat afară mai mult de jumătate dintre jucătorii Braziliei care au fost la Cupa Mondială, inclusiv câteva nume grele

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Carlo Ancelotti a început revoluția la naționala Braziliei, după dezamăgirea de la Cupa Mondială. Echipa sa va disputa două meciuri amicale împotriva Australiei, pe 25 septembrie, la Townsville, și pe 29 septembrie, la Brisbane, precum și primul său meci din istorie împotriva Indiei, pe 3 octombrie la Kolkata, unde Selecao are milioane de fani.

Ancelotti pregătește lotul pentru JO 2028 și CM 2030

italianul a renunțat la cei mai mulți dintre fotbaliștii care au fost în SUA și a anunțat un lot care include un contingent serios de tineri talentați.

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El a convocat o serie de jucători care vor fi eligibili și pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, în speranța că îi va putea folosi ca coloană vertebrală a lotului său la Cupa Mondială din 2030. „Cupa Mondială a fost o dezamăgire pentru noi și pentru mine personal”, a declarat Ancelotti. „Nu am reușit să jucăm așa cum ne așteptam. Eliminarea în fața Norvegiei a fost o mare dezamăgire, deoarece echipa jucase bine până în minutul 60 al acelui meci. Înfrângerea a venit ca o surpriză, pentru că nimeni nu se aștepta la asta. La un club, ai șansa să procesezi lucrurile și să treci mai departe relativ repede, pentru că urmează o altă competiție, dar la națională, lucrurile sunt mai complicate. Durerea înfrângerii persistă mult mai mult timp. Acum, însă, suntem motivați de faptul că avem timp să ne pregătim pentru un nou ciclu și pentru competițiile viitoare”, a mai spus el.

Allison, Paqueta, Danilo, Martinelli, Casemiro – out

Ancelotti a schimbat complet portarii Braziliei, renunțând inclusive la Alisson Becker, de la Liverpool. „Îl cunoaștem foarte bine pe Alisson, iar când vor veni competițiile – cum ar fi Copa América – dacă va rămâne cel mai bun portar brazilian, el va juca. În acest moment, însă, trebuie să le acordăm prioritate celor mai tineri”, a explicat selecționerul.

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De asemenea, Ederson, Wewerton, Leo Pereira, Danilo, Bremer, Ibanez, Alex Sandro, Paqueta, Casemiro, Cuhna, Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique și Fabinho, care au fost la Cupa Mondială, lipsesc din lot. Plus Neymar, cel mai bun marcator al tuturor timpurilor al naționalei, care și-a anunțat retragerea din cariera internațională după Cupa Mondială.

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Printre noii convocați se numără fundașul echipei Athletico Paranaense, Arthur Dias, și fundașul lateral al echipei PSV Eindhoven, Mauro Júnior. Atacantul de la Chelsea, João Pedro, a fost, de asemenea, inclus în lot, după excluderea sa surprinzătoare din lotul pentru Cupa Mondială.

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Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Raphinha și Vinicius rămân fundamentali

Au rămas însă la națională nume cu experiență, printre care atacantul de la Real Madrid, Vinícius Júnior, noul jucător al lui Arsenal, Bruno Guimarães, și căpitanul echipei Paris Saint-Germain, Marquinhos.

„I-am ales pe acești jucători – Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Raphinha și Vini Jr. pentru a influneța această schimbare de direcție. Ei sunt esențiali pentru viitor. Avem încredere în angajamentul lor de calitate, seriozitate și profesionalism, iar ei îi vor ajuta pe jucătorii mai tineri să se perfecționeze.

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Asta nu înseamnă că alți jucători nu vor fi convocați. Am acordat prioritate jucătorilor mai tineri pentru aceste meciuri amicale, pentru a aduna informații mai precise despre fiecare. Este posibil ca, până la începerea competițiilor, jucători care nu se află astăzi pe această listă să facă parte din lotul final”, a punctat Don Carlo.

Lotul Braziliei pentru meciurile cu Australia și India

Portari: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).

Fundași: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Jair (Nottingham Forest), Matheuzinho (Corinthians), Maurio Júnior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City).

Mijlocași: Bruno Guimaraes (Arsenal), Andrey Santos (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Breno Bidon (Corinthians), Gabriel Bontempo (Santos).

Atacanți: Endrick, Vinicius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), João Pedro (Chelsea), Samuel Lino și Pedro (Flamengo).

Morisco, Otavio, Dias, Jair, Mauro Junior, Matheuzinho, Reis, Bidon, Bontempo sunt debutanți, iar Lino și Hugo Souza au câte o selecție la națională.