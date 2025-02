Ancelotti și Guardiola, duelul declarațiilor după Real Madrid – Manchester City 3-1: „Cea mai frumoasă versiune a noastră” / „Nu e vorba de impotență”

, după un retur de vis împotriva celor de la Manchester City. Elevii lui Carlo Ancelotti și au eliminat un nume mare din acest sezon.

Kylian Mbappe, spectacol total cu Manchester City

în disputa cu Manchester City, iar cotidianul MARCA a vorbit de asemenea la superlativ despre starul din atacul madrilenilor. și a primit un 10 curat din partea jurnaliștilor.

Real Madrid a făcut un meci perfect din toate punctele de vedere, iar Rudiger și tânărul Asencio au fost de asemenea printre remarcații presei iberice. Carlo Ancelotti a fost mai mult decât entuziasmat după fluierul final, dar italianul a rămas modest, precizând că echipa mai are multe lucruri frumoase de realizat în acest sezon.

Totodată, Don Carlo l-a lăudat și pe Kylian Mbappe pentru evoluția stelară din această partidă, cele trei reușite ale sale fiind decisive pentru această calificare en-fanfare reușită de „los blancos”.

„Am jucat bine, complet, tranziție, posesie, a fost totul bine, am avut posesie, agresivitate. Dacă putem repeta ceea ce am făcut azi, ar fi bine. Am fost compacți, ca și în tur. Este calitate. Individual, toți au fost foarte buni, Rudiger, perechea de pivoți, în față toți, Asensio, toată echipa bine. Când echipa funcționează, totul pare mai ușor, este o muncă făcută colectiv.

Necesită mult timp să găsești așa joc, dar suntem în timp, nu am fost în vestiar, dar le voi spune felicitări pentru că au făcut un meci foarte bun cu un adversar periculos. Am arătat cea mai frumoasă versiune a noastră. Ce să spun de Mbappe, toți așteptau acest hattrick, e bine pentru noi că-l avem.

Avem însă mulți care pot face diferența, important este că am ajuns aici. Acum ne bucurăm și luptăm cu speranța ca de fiecare dată și sperăm să ieșim bine și în acest an”, a declarat Carlo Ancelotti la finalul meciului.

Pep Guardiola:„Este anul celui mai bun Real”

De partea cealaltă, antrenorul celor de la Manchester City a confirmat momentul bun pe care îl traversează Real Madrid și a explicat că echipa sa continuă să fie într-o criză din care pare că nu își mai revine.

„A câștigat echipa mai bună. Un an prost când termini pe acel loc, nu rueșim să ne revenim, nu ținem ritmul lui real nicăieri. Am luat gol repede, ne-am deschis. Este anul celui mai bun Real. Noi nu trecem printr-o perioadă bună, ei au capacitate să fie bine sus, jos. Trebuie să-i felicităm, nu e treabă de impotență.

Din multe motive am pierdut consistența. Când întâlnești o echipă mai bună, trebuie să o recunoști. Anul acesta am luat greu decizii, să sperăm că vom prinde locurile de Ligă, pentru a ne vedea aici și anul viitor. Nimic nu durează mult, în Europa am fost mereu sus, am întâlnit o echipă care e în cel mai bun moment al sezonului. Am dorința și forța sa rămân, da,da, da, am fost de sașe ori da, continui”, a concluzionat Pep Guardiola.