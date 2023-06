Anchetă la Dinamo după mail-ul trimis de Andrei Nicolescu suporterilor! Preşedintele clubului este vizat

Nici nu a revenit bine în SuperLiga, că la Dinamo încep din nou să se agite apele. Totul a pornit de la scrisoarea semnată de preşedintele , cel care îi invită pe fani să devină acţionari la echipă, prin intermediul platformei SeedBlink.

Anchetă la Dinamo după mail-ul trimis de Andrei Nicolescu suporterilor: “Am demarat deja o anchetă internă”

Mai mulţi suporteri dinamovişti au fost nemulţumiţi de faptul că oficialul dinamovist a făcut rost de adresele lor de e-mail şi s-au întrebat dacă acest demers a fost făcut pe căi legale. Mai mult, oficialii din DDB au fost chestionaţi de fani dacă le-au pus la dispoziţia oficialilor din club adresele respective.

ADVERTISEMENT

Administratorul special, , a luat atitudine şi anunţă că Dinamo va porni o anchetă în ceea ce priveşte modul în care au fost folosite şi prelucrate datele cu caracter personal din baza clubului:

“Văzând dezbaterile din spațiul public privind o posibilă accesare nelegală a bazei de date a S.C. DINAMO 1948 S.A. în contextul lansării de către RED & WHITE 2022 MANAGEMENT S.R.L. a proiectului de strângere de fonduri de pe SeedBlink,

ADVERTISEMENT

Administratorul Special Vlad Iacob și Administratorul Judiciar RTZ & Partners SPRL ai Dinamo 1948 S.A. comunică următoarele:

1. Pentru S.C. DINAMO 1948 S.A. protecția datelor cu caracter personal a fost întotdeauna o prioritate;

ADVERTISEMENT

2. S.C. DINAMO 1948 S.A. s-a asigurat dintotdeauna ca protecția datelor cu caracter personal să fie în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu cele mai înalte standarde de securitate și confidențialitate, cu scopul de a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale omului;

3. S.C. DINAMO 1948 S.A. a evaluat periodic activitatea în privința protecției datelor cu caracter personal, pentru a se asigura că aceste drepturi sunt mereu respectate. Drept dovadă, niciodată până la data prezentei nu au existat niciun fel de discuții pe acest subiect;

ADVERTISEMENT

4. Am demarat deja o anchetă internă pentru a clarifica dacă și în ce context au fost folosite de către terți, în mod nelegal, date cu caracter personal din baza de date aparținând S.C. DINAMO 1948 S.A.

ADVERTISEMENT

5. În condițiile în care după finalizarea anchetei interne se va dovedi că terți ar fi folosit în mod nelegal baza de date aparținând S.C. DINAMO 1948 S.A., ne rezervăm dreptul de a uzita de toate pârghiile legale pentru tragerea la răspundere a persoanelor responsabile”, se arată în comunicat.

Andrei Nicolescu îi îndeamnă pe fani să devină acţionari la Dinamo! Preţul unei acţiuni: 1172 de euro

Andrei Nicolescu a trimis un mail prin care îi invită pe fanii dinamovişti să devină acţionari la echipa din Şoseaua Ştefan cel Mare. Preţul unei acţiuni este de 1172 de euro, iar targetul propus este de 1.948.000 de euro:

“Îți mulțumesc că ai fost alături de echipa noastră. Energia, pasiunea și încurajările pe care jucătorii Dinamo 1948 le-au simțit de la suporteri ne-au ajutat să obținem victorii importante pe teren și să readucem în Ștefan cel Mare bucuria de a juca în Liga I.

Numele meu este Andrei Nicolescu, Acţionar cofondator, Preşedinte şi Director General Dinamo 1948. Visul meu este ca Dinamo 1948 să ajungă cel mai iubit şi respectat club de fotbal din România. Pentru acest lucru, am alături o echipă profesionistă de management, oameni care iubesc fotbalul de calitate și sunt dedicați culorilor noastre. Îi poți cunoaște aici, pe site-ul oficial: https://www.rwm.ro/

Însă pentru ca această viziune să devină realitate, clubul Dinamo 1948 are nevoie acum de implicarea suporterilor săi adevărați. Astfel, în plus față de aportul de capital adus de echipa inițială de investitori, am ales să oferim fiecărui suporter posibilitatea de a pune umărul la viziunea Dinamo 1948 și de a deveni acționar în clubul nostru de suflet.

Începând din 15 iunie am lansat campania oficială pe SeedBlink, în care te poţi înscrie şi tu acum. Între 15 iunie și 21 iunie, doar suporterii Dinamo 1948 au acces la acest proiect (abonații DDB și cei care au cumpărat bilete la meciurile echipei nostre). Suntem primul club de fotbal din România care are curajul unei astfel de inițiative și cred cu tărie că avându-i aproape pe suporterii Dinamo 1948, vom avea succes în realizarea viziunii noastre.

Doresc din tot sufletul să văd clubul Dinamo 1948 susţinut prin aceleaşi mecanisme ca şi cluburi de top cum ar fi Real Madrid, FC Barcelona sau Bayern Munchen”, se arată în mail-ul trimis de Nicolescu.