Anchetă la Spitalul de Psihiatrie Socola în urma unui clip viral de pe Tiktok. Managerul îi răspunde tânărului care a uluit pe toată lumea: „Nu putem să îi reținem telefonul”

Un tiktoker a provocat nebunie în mediul virtual după ce a filmat la Spitalul Socola, expunând inclusiv pacienții, și aducând acuzații foarte grave conducerii institutului medical. Tânărul, pe nume Vladimir Luncanu, a pătruns în spital spunând că vizitează o persoană internată, iar apoi a început ”spectacolul” filmând tot ce putea pentru a arăta lumii presupusele nereguli care au loc acolo.

Anchetă la Spitalul Socola după un clip postat pe TikTok de un tânăr. Acuzațiile grave aduse conducerii institutului

Clipul postat pe TikTok a stârnit reacții aprinse în ultimele ore, în înregistrare fiind vizibile câteva secții ale Institutului de Psihiatrie Socola, cuprinzând atât personal medical, cât și pacienții internați. Faptul că i-a expus pe pacienți fără acordul lor i-ar putea aduce serioase probleme, căci managerul spitalului ne-a declarat, în exclusivitate, că intenționează să îl dea în judecată în primul rând pentru lucrurile pe care le-a povestit, care nu ar fi tocmai așa în realitate.

Videoclipul a devenit repede viral, iar ulterior, tiktokerul a publicat și alte înregistrări în care vorbește despre condițiile și . Gestul tânărului, dincolo de faptul că s-a gândit să expună lucruri pe care le consideră grave legate de tratamentul de care au parte pacienții, ridică probleme serioase de etică și legalitate. Conform Legii 487/2002, pacienții cu beneficiază de dreptul la confidențialitatea informațiilor și la respectarea vieții private. În ciuda acestui cadru legislativ, niciun cadru medical nu a intervenit în momentul filmării, iar imaginile au ajuns pe rețelele sociale fără consimțământul persoanelor vizate.

Ce reclamă tiktokerul: „Am avut atâtea dăți în care am fost aici. Intra cine voia, ieșea cine voia. Dar, ce să vezi? Am fost ținut cu forța acolo. Se pare că i-am deranjat cu videoclipurile mele”

Potrivit unor informații care au apărut prima dată în , Vladimir Luncanu ar fi fost legitimat abia după publicarea mai multor informații, somat să înceteze filmările. Managerul spitalului ne-a spus însă că tânărul a fost legitimat încă de cum a intrat pe poarta institutului, dar că angajații unității medicale nu pot face pe polițiștii și nu au dreptul de a confisca telefonului vizitatorului.

„Mi-au spus că sunt obligați să mă legitimeze, pentru că am intrat în curtea spitalului. Ok, am intrat în curtea spitalului, dar de ce nu m-au legitimat de la intrare? Am avut atâtea dăți în care am fost aici. Intra cine voia, ieșea cine voia. Dar, ce să vezi? Am fost ținut cu forța acolo. Se pare că i-am deranjat cu videoclipurile mele, i-am deranjat cu comentariile în care spuneați realitatea dură de la Spitalul de Psihiatrie, că sunteți legați de pat, că pacienții sunt bătuți, că sunt drogați cu mii și mii de medicamente foarte puternice”, a povestit, printre altele, tiktokerul.

„Medicii le administrează tratamente puternice, injecții, astfel încât îi fac să pară aproape ca niște umbre”

Ce acuzații a adus în înregistrările sale Vladimir și cum se apără managerul institutului în fața acestora? Bărbatul susține că la parter pacienții sunt mai liniștiți, însă la etaj e iadul pe pământ. „Este o ușă fără clanță, iar dinăuntru nu se iese. Aici sunt pacienții mai agitați, cei care nu pot fi controlați altfel. Medicii le administrează tratamente puternice, injecții, astfel încât îi fac să pară aproape ca niște umbre.

Se mișcă greu, vorbesc rar, parcă sunt rupți de realitate, ca niște zombi, prizonieri ai propriului corp sau tratament. Mai sus, pe deal, este Secția de Copii, poate că cea mai grea imagine de privit de aici. Copii și adolescenți care nu mai au parte de o copilărie normală. În loc de joacă și școală, își petrec zilele în lacrimi și tratamente”, mai relata tiktokerul.

Contactat de FANATIK, managerul spitalului a făcut câteva precizări importante, mărturisind că există o anchetă administrativă în curs legat de imaginile postate pe rețeaua chineză de socializare și felul în care angajații au gestionat toată situația.

Managerul de la Socola intenționează să-l dea în judecată pe tiktoker

Cristina Elena Dobre a declarat că tânărul a fost înștiințat că nu are voie să filmeze și că știa foarte bine ce presupune regulamentul, căci acesta este afișat la intrarea în spital, dar acesta nu a vrut să respecte legea. Tocmai din acest motiv, managerul spitalului ne-a zis că e posibil ca Vladimir să fie dat în judecată.

„Văd că viața noastră se petrece mai mult pe Instagram, TikTok, Facebook și mai puțin în viața reală. Știm despre ce e vorba și se face o cercetare administrativă la nivelul institutului referitor la această speță. Acum, noi nu suntem nici pușcărie, nici secție de poliție, nu putem să urmărim pe toată lumea. Toți vizitatorii știu că nu au voie să filmeze, că este legislație în acest sens, dar unii dintre ei, așa cum unii conducători auto depășesc viteza sau trec pe roșu, se întâmplă și în astfel de cazuri.

„El când a venit a spus că vizitează pe cineva. Toți vizitatorii știu că nu au voie să filmeze”

Drept urmare, după ce obținem rezultatele cercetării administrative, vom lua în calcul inclusiv faptul de a-l acționa în judecată pe respectivul domn, pentru că, deși știe și la toate pavilioanele noastre este afiș de mult timp că nu e voie să se filmeze, dumnealui cu bună știință a încălcat acest regulament.

Legitimarea este una, dar noi nu putem să îi reținem telefonul la poartă unui vizitator, asta chiar nu e legal. El când a venit a spus că vizitează pe cineva. Într-adevăr, există o persoană la care a fost, există un pacient. Doar că eu nu pot să le confisc oamenilor telefonul, cum am mai zis, la intrarea în spital. Oricine, fie că e din partea presei, orice cetățean care dorește să vină să vadă cum sunt tratați pacienții, ce le dăm de mâncare, toate informațiile astea sunt publice, pot fi aflate. Nu am refuzat accesul la informații nimănui”, a reacționat Cristina Dobre, managerul de la Spitalul Socola, pentru FANATIK.

Ce spune managerul Cristina Dobre despre persoanele legate de pat și tratamentele primite de pacienți: „Regulile în psihiatrie sunt foarte clare”

Dobre ne-a mai spus că ancheta administrativă nu s-a încheiat și că dacă tiktokerul voia să afle informații despre tratamentul de care beneficiază pacienții, putea să se adreseze conducerii, căci niciodată nu a ascuns informații față de nimeni.

„Nu s-a terminat încă ancheta administrativă. Dumnealui putea să vină la conducerea spitalului și să spună că nu știe ce facem cu pacienții. 100% din ce dumnealui spune acolo e în afara realității. Regulile în psihiatrie sunt foarte clare, nu există contenționare decât în anumite condiții foarte clare. Trebuie să respecți niște lucruri, termene de contenționare, cine recomandă contenționarea, unde se poate face, nu e nimic la voia întâmplării”, a adăugat managerul de la Socola, pentru FANATIK.

În final, Cristina Dobre a mai punctat că tânărul a fost condus la secția unde voia să ajungă, însă angajații spitalului nu se pot purta ca jandarmii atunci când un vizitator vrea să vadă pe cineva din clădire. A respins, totodată, acuzațiile pe care băiatul le-a făcut la adresa spitalului.

„Noi suntem un spital pavilionar, i se spune care este pavilionul respectiv, este preluat de cineva și condus, toți vizitatorii sunt preluați de cineva, dar dumnealui s-a plimbat mai mult prin curte. O parte din pacienții noștri să știți că se plimbă, ies prin curte, au tot felul de activități, fie fac exerciții fizice, fie udă flori, fiecare în funcție de ce dorește să facă, dar nu sunt ținuți închiși în saloane”, ne-a mai precizat managerul de la Socola.