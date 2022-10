Ancheta parlamentară în cazul Caracal. Senatoarea Rodica Boancă, șefa Comisiei de Abuzuri: ”Sunt șocată. Ce a căutat FBI aici?”

Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu, și avocata Carmen Obârșanu au fost invitați miercuri în Parlamentul României, acolo unde au depus un memoriu legat de posibile abuzuri și erori judiciare în cazul Caracal. FANATIK a stat de vorbă cu Rodica Boancă, șefa Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții din Senat, care a dezvăluit că va declanșa o anchetă parlamentară legată de modul în care a fost instrumentat cazul Caracal.

Avocata familiei Melencu reclamă rea-voință din partea anchetatorilor, în cazul Caracal

Senatoarea AUR recunoaște că până miercuri nu știa foarte multe despre acest dosar, în afară de ce a apărut în presă. Întâlnirea cu reprezentanții familiei Melencu au făcut-o, însă, să ceară declanșarea unei anchete legate de cazul Caracal.

Printre faptele sesizate de avocata Carmen Obârșanu se numără: dispariția de la dosar a unor probe, ignorarea unor piste, refuzul anchetatorilor de a efectua unele expertize tehnice, abandonarea căutărilor celor două victime, amestecul unor autorități străine în acest dosar (Departamentul de Stat al SUA, FBI), etc. depus în Parlament de familia Melencu.

Senator Rodica Boancă: ”Îi vom chema la audieri pe șefii instituțiilor care au realizat ancheta”

”Am solicitat comisiei efectuarea unor audieri cu părțile reprezentând organele de anchetă, adică șefii instituțiilor care s-au ocupat de acest dosar. Practic, toți cei implicați. Vom lua din dosar instituțiile care au instrumentat cazul, pentru că avem mai multe sesizări la Comisia de Abuzuri, din partea cetățenilor, că sunt clasate cazuri de către procurori, unele fără să fie instrumentate.

În cazul Caracal vorbim, însă, de o situție în care instrumentarea probelor ridică mari semne de întrebare. Și cred că într-un caz care a fost atât de mediatizat și care ne afectează pe toți eimportant să aflăm adevărul.

Eu am o fiică… Trăim permanent cu frică pentru copiii noștri, de a nu li se întâmpla ceva, de a nu fi racolate, răpite, ademenite… Pentru că România este o țară săracă, iar justiția și organele de cercetare nu lămuresc lucrurile, este cu atât mai simplu să faci asemenea nenorociri”, a declarat Rodica Boancă pentru FANATIK.

Marea problemă în cazul Caracal este că, , au rămas mai multe întrebări decât au fost la început. Mai mult, a apărut suspiciunea unor erori judiciare, care au fost ținute ”la secret” de anchetatori, sub pretextul de a nu fi influențată ancheta.

Șefa comisiei de abuzuri din Senat: ”FBI nu are jurisdicție în România”

Pe de altă parte, anchetatorii români au apelat, în cursul cercetării penale, la expertiza Departamentului de Justiție al SUA, care a elaborat un raport-ghid, care se încheie cu recomandări. Printre acestea nu se află, însă, și continuarea căutărilor pentru găsirea celor două victime, în viață sau nu. Avocata familiei Melencu spune că rezultatul a fost unul ”catastrofal”, respectiv lipsa oricărui indiciu pentru localizarea fetelor.

”Eu am o dilemă, pe care mi-a prezentat-o doamna avocat, și care m-a șocat. Am văzut expertiza unei instituții care nu are niciun fel de jurisdicție pe teritoriul României, este vorba de FBI. N-am înțeles în calitate de ce s-a adresat procuratura din România către FBI. Poate expertiza FBI să fie considerată o probă, fără a avea jurisdicție pe teritoriul României?

Mie mi se pare doar un scenariu pentru a lua ochii publicului și să închidă gurile cârcotașilor sau a celor care încercau să mai pună întrebări. Și au venit cu asta: ”am fost la FBI”... N-au făcut nimic la FBI.

Asta este o problemă, că ei au cerut ”lumină” de la FBI. Trebuie lămurită problema asta, să știm și noi ce au vrut ei să facă”, a mai declarat șefa Comisiei pentru Abuzuri din Senat, pentru FANATIK.

Raportul privind ancheta din dosarul Caracal ar putea ajunge în planul Senatului

Rodica Boancă spune că va înființa o subcomisie care să studieze dosarul și probele, iar rezultatul se va materializa într-un raport care va fi înaintat plenului Senatului. În cazul în care va primi aviz pozitiv, acesta va fi înmânat instituțiilor (DNA, DIICOT, etc.) la nivel central.

”Sper din tot sufletul să am suportul colegilor din Senat, care chiar dacă fac parte din partidele de la putere, în majoritatea lor, sper să înțeleagă că este un caz important, care poate scoate la iveală lucruri pe care le putem corecta.

Acesta este obiectivul meu, să luăm niște decizii care să ducă la o activitate mai bună a acestor instituții. Nu tăiem capete, dar lucrurile trebuie făcute cu simț de răspundere, iar noi, parlamentarii avem aceste prerogative, de a ne implica atunci când suntem sesizați”, a mai explicat senatoarea.

Rodica Boancă: ”Ancheta trebuie reluată”

Rodica Boancă a mai dezvăluit că analiza va viza atât procedura cât și fondul dosarului Caracal. Ea speră ca, în final, probele excluse din dosar să poată fi intrumentate: ”Acesta este punctul meu de vedere: ancheta trebuie reluată”, a declarat senatoarea.

De asemenea, Rodica Boancă spune că, în cazul în care este necesar, se va adresa Comisiei pentru Petiții din Comisia Europeană, pentru soluționarea acestui caz.