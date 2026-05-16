Anchetat pentru agresiune sexuală asupra unui minor, arbitrul a fost exclus de la Campionatul Mondial: „Este păcat că FIFA a decis asta”

FIFA a exclus un arbitru din lotul pentru Campionatul Mondial din această vară din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic după ce la adresa lui au fost formulate acuzații de agresiune sexuală asupra unui minor. Este vorba despre olandezul Rob Dieperink, cel care însă neagă ferm petrecerea episodului respectiv. Și nu doar atât. Chiar și ancheta a dovedit că în cele din urmă fapta nu s-a produs în realitate.

Astfel, Poliția Metropolitană din Londra, cea care s-a ocupat de acest caz întrucât despre prezumtivul eveniment s-a spus că s-ar fi petrecut pe raza capitalei Angliei în aprilie, a decis recent să claseze dosarul, bineînțeles după ce au fost efectuate audieri în acest sens. Cu toate acestea, potrivit The Athletic, tot a hotărât să îl excludă pe Dieperink. Conform sursei citate, înlocuitorul său la ar urma să fie francezul Willy Delajod.

În mod evident în contextul dat, arbitrul olandez s-a declarat dezamăgit de această situație și bineînțeles că punctul său de vedere este că i se face o mare nedreptate. „Mă întristează foarte mult că am fost acuzat pe nedrept. Am cooperat pe deplin cu ancheta poliției și am oferit, de asemenea, imediat, transparență totală FIFA, UEFA și Federația Olandeză de Fotbal. Acuzațiile au fost infirmate, iar cazul a fost clasat în două săptămâni, după o investigație adecvată și amănunțită din partea poliției. Sunt recunoscător pentru sprijinul acordat de Federație. Este păcat că FIFA a decis să nu mă numească pentru Cupa Mondială. Sunt, desigur, dezamăgit de acest lucru”, a spus Rob Dieperink, potrivit De Telegraaf.

Cum a reacționat Federația Olandeză de Fotbal

Purtătorul de cuvânt al forului batav a transmis de asemenea că există indicii temeinice care ar conduce mai degrabă către ideea că arbitrul a fost acuzat pe nedrept în acea speță. Astfel, s-a decis ca el să nu fie suspendat pe plan intern decât pentru următoarea etapă, cu scopul de a fi ferit de eventuale presiuni puse asupra sa la nivel mediatic. „Susținem o cultură fotbalistică sigură și onestă la toate nivelurile și luăm întotdeauna în serios plângerile privind comportamentul nedorit.

Evident, considerăm că un arbitru olandez trebuie să aibă un comportament ireproșabil, dar credem, de asemenea, că este important să i se ofere ocazia de a-și spune povestea și de a nu fi acuzat pe nedrept. Nu vedem niciun motiv pentru a nu-l delega în continuare la meciurile din campionatul intern. Având în vedere acoperirea mediatică și impactul acesteia asupra lui Rob, îl vom retrage doar de la delegarea din weekend, în interesul său și în interesul jocului”.