Ancuţa Bodnar, prima reacţie după medalia de aur la dublu vâsle feminin: “Nu îmi venea să cred”

Ancuţa Bodnar a oferit o primă reacţie după ce . Echipajul român nu a avut nici o secundă emoţii în finală şi a surclasat Noua Zeelandă şi Olanda.

Ancuţa Bodnar, prima reacţie după medalia de aur la dublu vâsle feminin: “I-am făcut mândri pe toţi cei de acasă”

, Ancuţa Bodnar era fericită pentru performanţa obţinută, mai ales că timpul obţinut de ea şi Simona Radiş a însemnat un nou record olimpic al probei.

“A fost o cursă grea, dar foarte frumoasă. Am plecat motivate şi am reuşit să aducem medalia mult visată, mi-am îndeplinit visul olimpic aici. I-am făcut mândri pe toţi cei de acasă şi suntem foarte fericite de acest lucru.

Am bătut şi recordul olimpic, nu ne-am aşteptat, dar ne doream asta. Dar ne-a ajutat şi vremea, chiar dacă au fost valuri, am avut vânt ajutător, dar a fost bine. Din 2019 am intrat în barca de dublu vâsle şi de atunci am rămas în aceeaşi formulă.

“Ne-am antrenat singure acasă în timpul pandemiei”

Au fost doi ani de muncă continuă, fără pauză, fără vacanţe. Am muncit mereu pentru acelaşi vis. Chiar dacă Olimpiada s-a amânat cu un an, noi am continuat să ne pregătim şi să muncim.

Ne-am antrenat singure acasă în timpul pandemiei şi parcă eram unite prin acelaşi lucru. Am dat ce am avut mai bun noi azi ca să împlinim munca acestor ani”, a declarat Ancuţa Bodnar la zona mixtă.

Ce a spus Vasile Măstăcan, antrenorul Ancuţei Bodnar şi Simonei Radiş, campioane olimpice la dublu vâsle feminin

Vasile Măstăcan, antrenorul echipajului de dublu vâsle feminin, a explicat succesul obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş. Cele două canotoare au adus prima medalie de aur pentru România la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

După succesul de la Tokyo, Vasile Măstăcan a susţinut că speră ca Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş să domine proba de dublu vâsle feminin până la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Cele două au câştigat aurul la Europenele din 2020 şi 2021, iar la Mondialul din 2019 au obţinut argintul.

“Sunt niște fete foarte puternice. Este o echipă nemaipomenită. Speră să domine totul până la Jocurile Olimpice de la Paris. Ele formează o echipă foarte serioasă și lucrez cu drag cu ele. Sunt foarte muncitoare și o plăcere să lucrez cu ele.

Barca s-a format în urma selecției, au fost cele mai bune. Așa s-a format dublu vâsle și au confirmat din prima. Am reușit ca în trei ani să facem o barcă competitivă.

Am așteptat această medalie mulți ani și sperăm să urmeze și la următoarele Jocuri Olimpice”, a spus Vasile Măstăcan pentru .