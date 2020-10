Anda Adam, declarații cu privire la relația cu Andrei Stoica: „Noi eram prieteni dinainte”

Anda Adam a vrut să lămurească pe toată lumea cu privire la natura relației dintre ea și Andrei Stoica. Cei doi au participat împreună la „Exatlon”, iar acum împart platourile de filmare la emisiunea „Ferma. Orășeni vs. Săteni”.

Încă de la primul show la care aceștia au participat, au apărut informații neîntemeiate cu privire la un alt soi de relație între ei. Cântăreața a vrut să facă lumină în acestă poveste și a spus că relația pe care o are cu colegul de platou de la cele două emisiuni este una de prietenie.

Zvonurile care au apărut au fost ca urmare a unei scene în care Andrei a încercat să o consoleze pe artistă într-un moment în care acesta simțea lipsa oamenilor dragi. Ea a început să plângă, iar bărbatul i-a șters o lacrimă și a încurajat-o să meargă mai departe. Acum, prezența lor în aceeași emisiune a readus la viață repectivele rumori.

Anda Adam spune adevărul despre relația cu Andrei Stoica. Cei doi sunt prieteni de multă vreme

Ulterior episodului de mai sus, în timpul filmărilor de la „Exatlon” cei doi au fost nevoiți să doarmă împreună. Anda a explicat, pe larg, care este situația în astfel de emisiuni: „noi eram prieteni dinainte de plecarea în Exatlon. Am plecat acolo cunoscându-ne, exact ca și în Ferma. Cred că atunci a fost o strategie de PR, dacă mă întrebi pe mine.

Și în Ferma ai situații în care nu ai de ales: spre exemplu, când am fost legați de mână, eu am fost legată de Cezar Ouatu și am dormit cu el în pat. Nu a însemnat absolut nimic. Este un reality show și ești filmat de atât de multe camere, inclusiv noaptea, cu infraroșu. Așa că nu cred că cineva ar putea crede că se întâmplă ceva noaptea, totul putând fi observat.

Și în Ferma s-a întâmplat să dormim câte 3 într-un pat deoarece nu ne ajungeau paturile. Sunt niște detalii ca într-o tabără, dacă mă întrebi pe mine. Din punctul meu de vedere, eu sunt foarte relaxată cu subiectul: nu avem 12 ani să spunem că nu putem dormi lângă cineva în pat.

Inclusiv în Ferma cei mai mulți avem familii acasă; probabil la cei care sunt singuri, dacă se plac și există un flirt, poate apărea ceva. Noi, ceilalți, ne ajutăm cu orice este nevoie și este o relație de prietenie-frăție combinată cu faptul că înțelegi că ești într-o competiție.Cu atât mai mult, în Ferma, când fac parte dintr-o echipă cu un prieten bun, cum suntem eu și Bogdan Stoica, este cu atât mai bine să tragi pentru echipă și să faci să le fie bine tuturor”, a spus aceasta pentru viva.ro.

Ea a adăugat și că o cunoaște pe soția lui Andrei, cele două fiind bune prietene, și a recunoscut că a discutat cu aceasta posibila apariție a unor momente mai delicate între concurenți. Femeia s-a dovedit relaxată și înțelegătoare cu privire la situațiile respective. Anda a completat prin a spune că partenera de viață a colegului ei o cunoaște suficient de bine și știe ce principii are.

La rândul lui, soțul Andei Adam declara, la momentul apariției vocilor care acuzau relații mai apropiate decât ar trebui între soția acestuia și Andrei Stoica, că nu se poate pune problema despre așa ceva.„Andrei e fratele meu și mă bucur că e acolo pentru că știu că are grijă de ea. Anda nu se cunoștea cu nimeni din echipa Exatlon, doar cu Diana Belbita și cu Andrei Stoica.

În plus, pentru ea mai e și stresul ăsta cu insectele. Are fobie de insecte, e mega panicată când vede insecte, păienjeni și alte vietăți mici. Iar că se bucură și îi sare în brațe lui Andrei când are o reușită sau că stă lângă el, asta se întâmplă tocmai pentru faptul că îl cunoaște. Sincer, cred că dacă cineva este deranjat de imaginile astea, înseamnă că acea persoana are o problemă. În rest, ce să zic…mă așteptam să apară chestii de genul ăsta”, a spus Sorin Andrei, soțul Andei, pentru wowbiz.ro.