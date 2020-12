Anda Adam, dezvăluire incredibilă pe Instagram, după ce ar fi divorțat de soțul ei

Anda Adam a făcut o dezvăluire uimitoare pe Instagram, chiar la câteva zile după ce s-a zvonit că ar fi divorțat în secret de soțul ei, Sorin Nicolescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu ocazia zilei de Moș Nicolae, vedeta le-a mărturisit fanilor săi ce îți dorește să primească în dar, iar surprinzător, artista a mărturisit că își mai dorește un copil. Informația este surprinzătoare, în contextul în care, în ultima vreme cântăreața nu a mai afișat pozele cu partenerul de viață, iar gurile rele spun că cei doi ar fi despărțiți de ceva timp.

O altă dorință pe care Anda Adam o are este să vină mama ei în țară de Moș Nicolae, femeia fiind plecată în Statele Unite.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anda Adam, despre divorț

„Nu divorțăm. Sunt niște aberații. Nu am depus actele. Cei care au scris, să îmi spună și mie la ce notar am depus actele că eu am uitat. Am auzit că s-a scris și că am stabilit pensia alimentară, doamne ferește.

ADVERTISEMENT

Nu este nimic adevărat. Noi suntem bine. Eu acum sunt cu Evelyn, vobesc cu mama care este în America. Am multă treabă cu proiectele mele, am grijă și de fetița mea”, spunea Anda Adam, în vară, pentru wowbiz.ro.

Artista s-a cătăsorit în 2015 cu Sorin Nicolescu, iar împreună au o fetiță în vârstă de 4 ani. Micuț locuiește cu mama sa, iar, în ultima vreme, partenerul de viață al divei s-ar fi mutat la Constanța, orașul său natal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bărbatul a fost condamnat în 2019 la trei ani de închisoare cu suspendare pentru falsificare de carduri bancare, după ce și-a recunoscut vinovăția în fața instanței. Acesta ar fi și motivul pentru care vedeta s-ar fi despărțit de soțul ei.