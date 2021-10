Anda Adam, din nou mireasă? Anunț în premieră despre relația cu Yosif Mohaci: „A fost foarte insistent”

Anda Adam radiază de fericire la brațul logodnicului ei, afaceristul Yosif Mohaci. Cântăreața a făcut câteva declarații în exclusivitate pentru Fanatik despre omul lângă care și-a găsit liniștea, cel care o face fericită în fiecare clipă.

Chiar dacă Yosif stă mai mult pe la Cluj, iar blondina este extrem de ocupată cu proiectele sale, cei doi reușesc să găsească timp pe care să-l petreacă împreună.

Anda este conștientă de cât de atrăgător este bărbatul cu care a început o relație după divorțul de Sorin Nicolescu. Întrebată dacă e conștientă că Yosif atrage privirile tuturor femeilor, vedeta a spus că nu o deranjează acest lucru, pentru că este exact bărbatul care îi place ei, iar restul nu mai contează.

Anda Adam, mai îndrăgostită ca niciodată, nu spune NU unei nunți cu Yosif Mohaci

Ce a atras-o, însă, pe artistă la Yosif Mohaci, dincolo de faptul că arată bine? Ei bine, Anda spune că afaceristul a reușit să o cucerească prin comportamentul lui. Cel mai mult apreciază la el felul protector în care se poartă cu ea.

a spus că avea nevoie de un astfel de bărbat, care să o respecte și să o completeze în fiecare clipă. Mai mult decât atât, interpreta hit-ului Selecta nu spune nu unei căsătorii cu Yosif!

„Actualul meu logodnic este un bărbat foarte atrăgător. Este exact genul de bărbat care îmi place mie, care are stil, arată bine, dar mai important este că are caracterul pe are mi l-am dorit la un bărbat. Este foarte atent cu mine, mereu mă protejează, are grijă de mine. Mă respectă și mă completează și împlinește în a fi un tot.

Acum chiar mă simt completă, aș putea spune. Cred că este jumătatea mea. Am fost cucerită ușor, ușor, pas cu pas, a fost foarte insistent pentru că și-a dorit foarte mult să mă cucerească; a știut de la bun început că nu va fi un drum ușor către calea inimii mele.

Mă bucur că nu a abandonat repede subiectul și că a insistat pentru că altfel nu ar fi ajuns aici unde suntem acum”, a declarat în exclusivitate Anda Adam pentru FANATIK despre relația ei.

Anda ne-a mai spus că ea crede în continuare în instituția căsătoriei, cu toate că fosta ei căsnicie s-a terminat de curând.

Își mai dorește copii

„Cred în instituția căsătoriei în continuare. Voi da de veste când se va întâmpla ceva semnificativ”, a mai spus Anda pentru FANATIK.

Yosif Eudor Mohaci, noua iluzie din viața cântăreței, este arădean și a mai fost căsătorit. Bărbatul are și el o fetiță, la fel ca Anda Adam. Yosif a locuit multă vreme în străinătate, în Franța și Elveția, iar de câțiva ani se află în România, momentan fiind stabilit la Cluj.

În pentru FANATIK săptămâna trecută, artista a spus că nu exclude să aibă mai mulți copii. Își dorește ca fiica ei, Eveline, să mai aibă frățiori. Se pare că vedeta are planuri mari pe plan personal cu noul ei partener!