Anda Adam, episod incendiar la Ferma. Moment senzual alături de Cezar Ouatu

Concurenți la realityshow-ul Ferma. Orășeni vs Săteni, Anda Adam și Cezar Ouatu, au avut parte de un episod mai puțin obișnuit. Cei doi au fost personajele principale ale unui moment incendiar în care au făcut duș împreună și s-au spălat unul pe celălalt.

Partenerii erau legați cu o sfoară și îmbrăcați în costume de baie. Ei s-au ajutat reciproc, iar Ouatu chiar i-a ținut părul Andei, aceasta neavând cu ce să îl prindă. Cei doi s-au amuzat copios la momentul respectiv.

Singura parte bună de care au avut parte în această situație e că totul s-a petrecut în interior, nu la dușurile improvizate de afară cum s-a întâmplat cu alte perechi de concurenți. Anda a dorit să-și țină fanii la curent cu ultimele întâmplări din Ferma și postat și pe Instagram imagini din timpul spectacolului inedit, scrie cancan.ro.

Anda Adam, duș cu Ouatu într-un costum de baie minuscul. Vedeta nu este la prima abatere

Cu doar câteva zile în urmă, Anda și Alina Pușcău făceau spectacol într-un context similar. Cele două s-au spălat una pe cealaltă, într-un spațiu improvizat ca baie și cu apă încălzită pe aragaz.

Cele două concurente purtau costume de baie sexy și au încins atmosfera cu momentul lor, atât pe platourile de filmare, cât și în fața televizoarelor.

Anda este recunoscută pentru imaginile incendiare în costume de baie minuscule pe care le prezintă fanilor pe rețelele de socializare.

Anda Adam, zvonuri despre divorț

Vedeta este căsătorită cu Claudiu Niculescu din 2015. Anul acesta au apărut o mulțime de zvonuri cu privire la un viitor divorț între cei doi. Cântăreața nu mai poartă verigheta și nici nu s-a mai afișat o vreme bună la brațul soțului ei, nici în mediul virtual, nici în viața de zi cu zi.

Artista a negat cu vehemență aceste presupuneri: „Nu divorțăm. Sunt niște aberații. Nu am depus actele. Cei care au scris, să îmi spună și mie la ce notar am depus actele că eu am uitat.

Am auzit că s-a scris și că am stabilit pensia alimentară, doamne ferește. Nu este nimic adevărat. Noi suntem bine”, a declarat ea, scrie wowbiz.ro.

