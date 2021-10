Anda Adam, interviu sincer despre Bravo, ai stil și nu numai: „Îmi doresc foarte mult să mai am copii”

Anda Adam a acordat un interviu în exclusivitate pentru Fanatik, în care a povestit cum este să fie concurentă la Bravo, ai stil, ce spune fetița ei când o vede la televizor, dar și care a fost cea mai mare teamă când a acceptat proiectul de la Kanal D.

Andei i-a fost teamă când a acceptat provocarea de a face parte din concursul de modă, deși este obișnuită poate mai bine ca oricare concurentă cu camerele de luat vederi.

Vedeta a mărturisit că s-a deschis mai greu în emisiune deoarece formatul este complet diferit pentru ea. Mai mult de atât, după ce s-a acomodat cu fetele, artista a mărturisit pe cine o vede alături de ea în marea finală.

Anda Adam, despre începuturile ei la Bravo, ai stil: „M-am temut de apariția unor antipatii și certuri”

-Ai pășit la Bravo, ai stil destul de emoționată, deși ești obișnuită cu camerele. Pe parcurs, lumea a început să te descopere exact așa cum ești: energică, ambițioasă, pusă pe șotii. De ce ți-a fost cel mai tare teamă când ai acceptat acest proiect?

Sunt un om obișnuit cu camerele de luat vederi, dar nu este zona pe care o stăpânesc foarte bine pentru că „Bravo, ai stil! Celebrities” este un show total diferit față de altele în care am fost implicată. M-am temut încă de la începutul acestei competititii de apariția unor antipatii și certuri între concurente. Nu îmi doresc să întru în conflict cu nimeni, scopul meu în această emisiune este să vin să mă distrez, să fac ținute vestimentare bune, să am momente bune și să descrețim frunțile oamenilor care ne privesc de acasă.

-Cum nu te-ai îmbrăca niciodată? Dă-ne exemplu de piese vestimentare sau ținute de care ai fugi.

Cred că niciodată nu aș îmbrăca o rochiță sau fustă mini pentru că nu este chiar o ținută care mă avantajează din cauza conformației mele mai atletice, mai musculoase, sunt o femeie cu forme. Genul acesta de articol vestimentar pe mine mă duce într-o zona vulgară, e ok să fiu foarte sexy, dar să nu fie prea mult. Linia este foarte fină între sexy și vulgar. Așa că evit!

Cântăreața se împarte între emisiuni, șantier și concerte

-Îți împarți viața între familie și muncă și, după cum tu spuneai, sunt zile în care dormi puține ore. Cum faci să reziști?

Din această competiție cred că sunt concurenta cu cele mai multe activități în derulare pentru că, pe lângă cariera muzicală pe care o am, mai am și un proiect personal, o emisiune online săptămânală, așa că în zilele în care nu filmez pentru „Bravo, ai stil! Celebrities”, o fac pentru emisiunea mea. Și când nu am aceste activități, sunt mamă, am un copil și trebuie să îmi fac timp pentru fetița mea, să o duc la grădiniță în fiecare dimineață, să am grijă ce mănâncă etc, să nu mă abat de la ritualul meu de mamă.

În weekend, când suntem liberi de la filmări, am și concerte și mai sunt și dezvoltator imobiliar. Construiesc case duplex în zona Pipera- Tunari, unde când nu fac toate cele enumerate mai înainte, sunt la construcțîi, pe șantier. Așa că îmi este foarte greu. Plus că logodnicul meu locuiește la Cluj. De multe ori trebuie să facem cumva că să ne mai și putem vedea. Este foarte, foarte greu pentru că nu am timpul necesar pentru a acorda atât de multă atenție cât ar trebui fiecărui lucru enumerat în parte.

„Am avut zile când am dormit doar 4 ore pe zi”

Am avut momente când efectiv am simțit că nu mai pot, că o să clachez. Nu mă vait, nu am avut momente din acestea; așa cum am spus și în melodia mea , cam greu să ajung în această faza în care să spun că nu mai pot. În ultimele 2 săptămâni chiar am avut niște momente când împărtășeam și discutam despre asta cu mama mea și ii spuneam că nu mai pot.

Am avut zile când am dormit doar 4 ore pe zi, am muncit și am alergat restul de ore, efectiv oricât de mult îmi doream să fac ceva, nu mai dădeam randament, cu cele 4 ore dormite. Oboseala își spunea cuvântul, nu mai puteam să duc lucrurile la capacitate maximă. Sper să le pot duce pe toate, dacă nu la maximum, cum îmi place mie să o fac de obicei, măcar să fiu de la mediu spre bine.

„Fiica mea își dă cu părerea despre hăinuțe”

-Dincolo de scenă și televiziune, ești mamă și ai o fetiță minunată. Ce spune fiica ta când te vede la televizor?

Fetița mea mă urmărește la Bravo, ai stil! Celebrities. Este foarte încântată când mă vede, uneori își dă cu părerea despre hăinuțe, îmi place să o implic și îmi place să participe atunci când probez hainele. Este foarte important să îi dau încredere în ea, să fie asumată, să aibă putere de decizie pentru lucrurile pe care ea le va face în viață. Se bucură tare când mă vede la televizor. Îmi spune că am fost foarte frumoasă în emisiune. Mă întreabă despre detalii, despre ce se întâmplă în emisiune. Avem conversații scurte despre ceea ce vedea ea la tv.

– Te-ai gândit să mai faci un copil sau crezi că ți-ar fi greu cu doi?

Îmi doresc foarte tare să mai am copii, am spus-o mereu. Cum o să vrea și Dumnezeu, cred că de acolo, de sus, vine lucrul acesta. Pentru mine este foare important să îi dorim, să îi chemăm, dar cred că vin și trimiși de Divinitate. Ador copiii, sunt o familistă convinsă, mi-aș dori mai mulți copii.

-În afară de tine, care este concurenta pe care o vezi drept cea mai puternică? Cu cine te-ai vedea în bătălia finală pentru trofeu?

În afară de mine, cred că în finală își merită locul care are ținute foarte bune pe care le poartă cu multă personalitate, așa că da, ea este concurență cu care mă văd în finală. Ar fi o contracandidata cu care m-aș vedea în bătălia finală, pentru trofeu.