Anda Adam, într-un costum de baie minuscul, după ce s-a spus că divorțează. Imaginile astea îl vor înfuria pe soțul vedetei – Foto

Anda Adam a făcut senzație pe litoral, unde se află de ceva timp. Diva pozează în cele mai mici costume de baie, spre deliciul fanilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața apare pe Instagram în câteva fotografii îmbrăcată în ținute amețitoare, iar admiratorii de pe internet nu s-au putut abține de la comentarii.

Artista are 40 de ani, dar își menține corpul prin sport, iar acum se văd roadele antrenamentelor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anda Adam, într-un costum de baie minuscul, după divorț

Cântăreața se distrează singură, fără soțul ei, despre care s-a spus că deja s-a mutat din casa artistei. Astfel, Anda Adam este pusă pe șotii pe litoral, iar prietenii îi sunt alături. De altfel, vedeta are concerte la mare, unde își bucură fanii veniți la Mamai în concedii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anda Adam și Sorin Niculescu s-ar fi despărțit în urmă cu o lună, iar acum, de când apare tot singură, artista postează pe internet imagini menite să atragă atenția. Cu trupul bine lucrat, vedeta face furori în costumele de baie pe care le îmbracă.

Cu siguranță Sorin Niculescu nu o să fie atât de încântat după ce o să vadă imaginile astea pe internet.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram ADVERTISEMENT Who’s having a great time today?🖐🏻 A post shared by ⭐️𝐀𝐧𝐝𝐚 𝐀𝐝𝐚𝐦⭐️ (@andaadam) on Jul 12, 2020 at 2:10am PDT

Ultimele fotografii cu Anda Adam o arată într-o lenjerie albă cu paiete, care a strălucit continuu în bătaia soarelui. Artista pare mai fericită ca oricând, iar despărțirea nu pare să fi produs mari schimbări în ceea ce privește starea de spirit a vedetei.

Zvonuri despre divorț

Deși apropiații spun că relația cu actualul soț scârție, Anda Adam nu recunoaște că ar fi avut tentative de divorț cu partenerul de viață. „ Nu divorțăm. Sunt niște aberații. Nu am depus actele. Cei care au scris, să îmi spună și mie la ce notar am depus actele că eu am uitat. Am auzit că s-a scris și că am stabilit pensia alimentară, doamne ferește. Nu este nimic adevărat. Noi suntem bine”, a declarat vedeta, la începutul lunii iulie, pentru wowbiz.ro.

Anda Adam și Sorin Niculescu s-au căsătorit în 2015, iar cei doi au o fetiță de 5 ani pe care o cresc împreună.

View this post on Instagram Cine e la mare? Mana sus!🖐🏻🤍🌊 @nuba.beach.club A post shared by ⭐️𝐀𝐧𝐝𝐚 𝐀𝐝𝐚𝐦⭐️ (@andaadam) on Jul 20, 2020 at 6:55am PDT

A fost și cu Victor Slav

În 2012, după o relație de șase ani, Anda Adam și fostul soț al Biancăi Drăgușanu s-au despărțit. La acea vreme, toată lumea îi vedea căsătoriți, însă au ales să se despartă. Artista și-a început cariera muzicală în 1999, după ce a colaborat cu trupa rap R.A.C.L.A. pentru cântecul Nu mă uita.