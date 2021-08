Anda Adam nu-și mai ascunde iubitul. A postat mai multe imagini alături de el

Cântăreața nu-și mai ascunde iubitul și chiar postează frecvent imagini în compania lui. Ultimele fotografii îi arată în culmea fericirii unul lângă celălalt, mesajele de iubire fiind nelipsite.

ADVERTISEMENT

Asortați la haine și lipiți unul de celălalt, așa apare Anda Adam alături de , un afacerist din Cluj, care are mai multe business-uri atât în țară, cât și peste hotare.

Zâmbetul larg este accesoriul care nu lipsește de pe fața frumoasei blondine, semn că este foarte liniștită și mulțumită de relația amoroasă din prezent.

ADVERTISEMENT

Anda Adam, mai îndrăgostită ca oricând. Artista a publicat noi imagini alături de iubit

Anda Adam este atât de fericită încât nu se ferește să-și exprime sentimentele în mediul virtual. i-a făcut iubitului o declarație de-a dreptul emoționantă.

„Mă simt binecuvântată! Te iubesc!”, a scris cântăreața în mediul online, unde a postat câteva poze noi cu partenerul ei de viață.

ADVERTISEMENT

Așa cum era de așteptat clujeanul i-a răspuns imediat, având numai cuvinte de laudă la adresa artistei, care se simte împlinită după divorțul de Sorin Nicolescu.

„Te iubesc cu adevărat, femeie minunată și unică! Iubesc cu tot ceea ce sunt tot ceea ce ești. Îți iubesc formele și toate imperfecțiunile perfecte!”, a fost replica bărbatului.

ADVERTISEMENT

Anda Adam nu a oferit prea multe informații despre actuala legătură amoroasă și nici nu se știe cum se numește noul iubit, care se pare că a cucerit-o iremediabil.

Cuplul este unul solid și frumos, cei doi parteneri de viață asortându-se de minune atunci când ies în oraș sau la diferite evenimente.

ADVERTISEMENT

Sorin Nicolescu a confirmat divorțul de Anda Adam. Ce a declarat

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu, unul, nu o să îmi spăl rufele în public. Nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului.

Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a spus Sorin Nicolescu la .