Anda Adam, reacție după ce s-a vehiculat că divorțează: ”Sunt niște aberații”

Anda Adam și Claudiu Niculescu s-au căsătorit în vara anului 2015, la un an după ce s-au cunoscut. Recent, au apărut mai multe zvonuri care spun că cei doi nu mai formează un cuplu și sunt la un pas de a divorța, acestea fiind alimentate de câteva aspecte minore.

Frumoasa cântăreață nu mai poartă verigheta și nici nu s-a mai afișat la brațul soțul ei în ultima perioadă, nici în public, nici în mediul online, lucru care a lăsat loc de numeroase speculații. Sătulă de articolele despre divorțul inevitabil dintre ea și Claudiu Niculescu, Anda Adam a dat cărțile pe față.

Artista a negat vehement orice despărțire de partenerul ei de viață, precizând că nu a depus actele la notar și nici nu a stabilit cu soțul ei pensia alimentară pe care trebuie să i-o dea fiicei sale, Evelyn. Anda Adam a declarat că relația lor merge mai departe, zvonurile fiind unele false.

Cântăreața Anda Adam, declarație în privința divorțului de Claudiu Niculescu

„Nu divorțăm. Sunt niște aberații. Nu am depus actele. Cei care au scris, să îmi spună și mie la ce notar am depus actele că eu am uitat.

Am auzit că s-a scris și că am stabilit pensia alimentară, doamne ferește. Nu este nimic adevărat. Noi suntem bine”, a declarat vedeta pentru wowbiz.ro.

Anda Adam a mărturisit că este foarte ocupată cu creșterea fetiței sale, dar și cu proiectele pe care le are în desfășurare, însă nu se pune problema separării de soțul ei alături de care și-a legat destinul în anul 2015.

„Eu acum sunt cu Evelyn, vorbesc cu mama care este în America. Am multă treabă cu proiectele mele, am grijă și de fetița mea”, a completat frumoasa artistă.

Anda Adam, însărcinată în ziua nunții cu Claudiu Niculescu

Nunta Andei Adam cu Sorin Andrei Niculescu a fost una de vis, frumoasa blondină fiind însărcinată în clipa în care a spus „Da” în fața lui Dumnezeu, însă nu a recunoscut acest lucru decât o lună mai târziu. Ceremonia religioasă a fost una fabuloasă la care au luat parte sute de invitați.

Fetița celor doi, Evelin, a venit pe lume la doar câteva luni de la nuntă. Micuța s-a născut pe 30 noiembrie, în ziua de Sfântul Andrei, Claudiu Niculescu fiind extrem de nerăbdător să îi vadă chipul și să o țină în brațe.

Soțul artistei este un tânăr afacerist din Constanța, mai mic cu 5 ani decât Anda Adam, lucru care nu a stat deloc în calea fericirii lor. Se pare că cei doi se iubesc în continuare și divorțul este exclus în familia lor.