Anda Adam, reacție dură la adresa lui Ruxi Opulenta, în platoul Bravo, ai stil! Celebrities: „Sunt niște gesturi vulgare”

Anda Adam și-a spus părerea despre atitudinea pe care Ruxi Opulenta a avut-o la Bravo, ai stil! Celebrities. Cântăreața a fost foarte sinceră și a spus că influencerița este „vulgară” atât în mediul online, cât și în emisiune.

Ruxi a avut și ea o reacție după ce Anda Adam a comentat atitudinea ei. Ioana Filimon a sărit în apărarea brunetei și a spus că este „îndrăzneață”, dar acesta e felul ei de a fi.

Anda Adam, reacție dură la adresa lui Ruxi Opulenta, în platoul Bravo, ai stil! Celebrities

Au loc tot . Anda Adam nu are o părere foarte bună despre Ruxi, pe care o consideră vulgară pentru gesturile pe care le face în platou.

ADVERTISEMENT

Cântăreața a criticat-o pe Ruxi și a spus tot ceea ce gândește despre ea. Blondina susține că este unul vulgar din cauza anumitor gesturi.

„Nu este vreo pițipoancă sau o fandosită. Eu când am văzut-o pe ea in online, fix așa am perceput-o; așa cu să moara Franța, sa…Și bănuiesc că asta este ea, este credibilă în online.

ADVERTISEMENT

În emisiune este la fel, doar nu o veni să o facă pe vreo finuță. Când defilează, gesturi, mimica, chestii. Sunt niște gesturi vulgare și asta face și în online.

Vine, se ia de pantaloni. Fiecare defilează diferit, însă în sensul ăla vulgar și dur, ce prezinți aici, aia faci și în online. Eu nu am folosit aceste cuvinte. Nu mă mai justific.

ADVERTISEMENT

Nu poți veni să fii ca Sensy. Cum numești când faci, când defilezi așa? Este aceeași, nu? Ea e mai băiețoasă…”, a declarat Anda Adam în platoul ediției difuzate joi, 28 octombrie.

Ruxi a reacționat la cele spuse de cântăreață. „Vrea să spună că sunt o țărancă. Adică am un comportament vulgar. Dacă vii și folosești cuvântul vulgar pe TV, vii să ataci acea persoană.

ADVERTISEMENT

Când zici așa, înseamnă că publicul poate să spună că sunt o țărancă vulgară. Ai zice ca și când Anda e o tipă mișto, dar îi pute gura. Așa ai zice. Eu prin vulgaritate înțeleg ceva scârbos”, a comentat Ruxi.

Ioana Filimon a sărit în apărarea brunetei și a spus că așa este ea, dar nu însemnă că e vulgară.

ADVERTISEMENT

„Rux este îndrăzneață, ea este ea”, a spus fosta Miss România.