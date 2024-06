Anda Adam se mărită azi! Cine sunt nașii de cununie și cum a pregătit cântăreața totul

Anda Adam se mărită astăzi, 29 iunie 2024, cu alesul inimii sale, Yosif Mohaci. Cântăreața e la a doua nuntă, fiind căsătorită în trecut cu Sorin Nicolescu, bărbatul cu care a făcut o fetiță minunată.

Anda Adam se mărită azi, pentru a doua oară

Anda Adam a fost căsătorită timp de 6 ani, între 2015 și 2021, iar peste ceva timp avea să îl cunoască pe actualul ei partener, Yosif, de care vedeta nu se dezlipește nici măcar o secundă.

Cununia religioasă va avea loc la Mănăstirea Cașin, iar nașii cuplului sunt prieteni de-ai acestora stabiliți în Statele Unite ale Americii. Inițial, părinți spirituali trebuiau să fie Tzancă Uraganu și Alina Marymar, însă din cauza unui deces apărut în familia manelistului, la idee.

Astfel că cei doi au fost înlocuiți cu Gerard și Oana Ciolacu, doi români care sunt apropiați și de , care locuiesc în Las Vegas.

Cine sunt nașii cuplului

„Eu am trăit în New York, Los Angeles o perioadă, apoi m-am mutat în Las Vegas. Am mai fost ca vizitator (nr. în New York), e diferit dintre ce vezi ca turist și ce vezi când locuiești acolo. E o viață normală în Las Vegas. Lumea știe numai de Vegas, dar la jumătate de oră poți merge cu barca pe lac. Este ofertant.

Noi avem o viață socială, mergem la show-uri, la fine dining-uri. Când ne vin prietenii mai jucăm și la cazino, în rest suntem oameni normali. E singura dată când joc la o mașinuță sau la o masă. Noi acolo construim case. Este un oraș ofertant, iar Vegasul tot crește. Eu îl ajut cu design-ul”, au povestit nașii celor doi,

Cât despre nuntă, Anda Adam a vrut să se asigure că totul va fi ca la carte. A ascultat sfaturile oamenilor dragi și va pune la dispoziția invitaților un autobuz în care se va petrece, căci pe drum vor fi însoțiți de un DJ și de băuturi alese, cu sau fără alcool, de vară.

Autobuzul transformat în discotecă îi va duce pe miri și invitați spre biserică, iar apoi de la biserică vor ajunge într-unul din cluburile selecte din Capitală, unde va avea loc petrecerea.