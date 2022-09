Anda Adam și logodnicul ei, interviu la dublu. Dezvăluiri despre copii și noua afacere: “El are grijă să sorteze fetele la intrare”

Anda Adam și logodnicul ei, Joseph, vor să-și deșchidă o nouă afacere în București, în viitorul apropiat. Artista și jumătatea ei mai au un club în Cluj care merge foarte bine. Dacă inițial îl țineau deschis trei zile pe săptămână, acum, cei doi au schimbat programul: șase zile din șapte.

Anda Adam și logodnicul ei fac naveta București – Cluj. Ce afacere vor să deschidă în Capitală

Au revenit în București, unde fetița Andei Adam a început școala, iar momentan sunt nevoiți să facă naveta Cluj – Capitală. Și, dacă tot vor petrece mai mult timp în București, Anda Adam și iubitul ei, Joseph, vor să deschidă o nouă , tot un club, desigur.

Prezenți la evenimentul Viva Influencers Party, Anda Adam și Joseph, logodnicul ei, au dezvăluit, pentru FANATIK.RO, cum este căsnicia lor, cum se înțeleg, dar și cine face primul pas spre împăcare atunci când se ciondănesc.

-A venit toamna, micuța ta a început școala… Ești emoționată?

Anda Adam: Copilul meu a început școala, clasa I. Ea este foarte entuziasmată, dar pentru mine este foarte greu din cauza programului de trezit foarte dimineața. Pentru că eu sunt un artist, nu sunt obișnuită să mă culc la ora 22.00 și să fiu la 06.00 în picioare. Acum, vreau, nu vreau, a trebuit să fac acest lucru.

Joseph: Da, este în clasa I, celălalt băiat este în clasa VIII-a.

Anda Adam, chinuită de programul de școlăriță al fiicei: “Nu am de ales, ce să fac”

Anda Adam: Soțul meu este obișnuit, el este o persoană foarte matinală. Mie îmi este foarte greu.

După ani în care am pierdut nopți în studio, în locații în care noi tot cântam, în cluburi, la tot felul de concerte, e un pic cam greu să-ți reglezi somnul ăsta de o viață, cu culcatul nostru la ore târzii… Și cu trezitul nu foarte dimineață, exagerat de dimineață. Nu m-am trezit la orele alea în viața mea, decât dacă aveam un super avion de prins. Întotdeauna mă uitam inclusiv biletul de avion să mi-l iau la o oră cât mai rezonabilă, doar să nu mă trezesc dimineața. Nu am de ales, ce să fac. Dar… Am ajutor de nădejde.

Joseph: Facem cu schimbul. O zi ea, o zi eu.

Anda Adam: Și dacă o să vin de la evenimente și o să fiu foarte obosită, el o să mă ajute, o să mă lase să dorm și o să se ocupe de copil.

– Faceți naveta Cluj – București. Aveți la Cluj un club… Merge treaba?

Joseph: Da. Trebuie să facem pentru că avem clubul. Urmează și alte afaceri. Momentan, da, facem naveta.

Anda Adam: Mai facem și alte navete internaționale, nu doar Cluj. Clujul e chiar cea mai aproape navetă pe care o facem.

Joseph: Da. Merge clubul. Vom deschide în forță. Inițial deschisesem de trei ori pe săptămână, acum vom deschide șase zile, de luni până sâmbătă pentru că în Cluj sunt foarte mulți studenți. Și este piață, cerere mare. Suntem foarte mulțumiți.

-Vreți să mai deschideți și altă afacere?

Joseph: Acum dacă am venit pe București, vom deschide și la București poate.

Anda Adam: Nu vrem să dăm acum tot din casă că după aceea cu ce surpriză mai venim.

-Anda, dar tu te implici în afacerile astea?

Anda Adam: Da, normal. Suntem împreună.

Joseph: Da, ea e cu dj-ul. Face show, dansează (râde – n.r.)

Anda Adam: Eu mai cânt ceva de la dj, mai pun mâna pe microfon. El are grijă să sorteze fetele la intrare, să intre numai domnișoare una și una. Am cea mai mare încredere în el și-n gusturile lui.

Joseph, logodnicul Andei Adam: “Dacă iubești nu poți să nu fii gelos”

-Dar nu ești geloasă?

Anda Adam: Normal că sunt geloasă, dar am încredere în el.

-Cum face atunci când e geloasă?

Anda Adam: Nu face! Îți zic eu! (râde – n.r.)

Joseph: Poate fata, nu?

Anda Adam: Deci când tac e o mare problemă. Atunci înseamnă că e ceva foarte grav. Pentru că de obicei nu tac. Și dacă tac înseamnă că ai comis-o grav.

-Dar tu ești gelos?

nu poți să nu fii gelos. Nu există iubire fără gelozie.

-Poate să meargă liniștită la concerte, fără tine?

Joseph: Evident. Merge fără mine, dar eu sunt fanul ei nr 1. Dacă nu sunt cu ea, sunt în față, cu o pancartă mare.

Anda Adam: Da, da. “Du-te singură la concert”, îmi spune, dar el își achiziționează singur biletul. Și… în primul rând. “Uuuu, iubiiii!!!”

-Dar tu te implicit în proiectele ei, muzică?

Joseph: Da. Cum ziceam, am lansat acum o piesă, chiar un album vrea să facă acum, pe franceză. Acolo o ajut și eu cu pronunțarea. La clipuri am fost, la piesa “Nu mă lăsa așa”, sunt și eu prezent în videoclip cu ea.

Anda Adam: Da, în clip apărem împreună, el în calitate de iubitul meu.

Anda Adam: “Când m-am apucat de muzică nu exista industrie muzicală. Cântam gratis”

-Îți cere părerea și la ținute de scenă, la scenarii în clip. Ești cel mai mare critic al ei?

Joseph: Da, ne sfătuim. Îi spun în fiecare zi că este cea mai frumoasă, pentru că este cea mai frumoasă.

-Ai avut, de-a lungul timpului, în cariera ta, fani insistenți, înrăiți?

Anda Adam: Nu. Să știi că am avut noroc să am fani foarte frumoși și oameni foarte civilizați, cu adevărat fani, care m-au susținut, m-au votat. Mi-au dat mesaje atunci când am avut nevoie, mi-au dat voturi atunci când am avut nevoie… Este superb.

Cu asta rămâi de fapt, muzica pe care o faci și mesajul pe care-l transmiți prin muzica ta. Ce culegi după aceea? Nu m-am apucat de muzică din punct de vedere financiar. Când m-am apucat de muzică nu exista industrie muzicală. Cântam gratis.

Eram eu, BUG Mafia și încă o formație sau două. Ăștia eram toți. M-am apucat, pur și simplu, dintr-o simplă pasiune, dar ulterior…. De asta m-am apucat eu de muzică, pentru a culege această energie frumoasă pe care oamenii ți-o dau și pentru că sunt pasionată, foarte pasionată de ceea ce fac. Nu din alt motiv.

Aveam multe variante de a face altă meserie. Având în vedere și facultatea pe care am terminat-o și faptul că părinții mei mă înscrisese la o facultate în SUA. Am ales să rămân aici doar din acest motiv, să fac muzică.

Anda Adam și logodnicul ei, despre cererea în căsătorie de la Cappadocia

Logodnicul tău este un tip romantic?

Anda Adam: Cel mai romantic. Este francez. Nu știți că se spune că francezii sunt cei mai romantici bărbați?

Anda este romantică?

Joseph: Da, foarte. Are și ea surprize. De fapt cererea în căsătorie pe care am făcut-o în Cappadocia a fost surpriza ei. Eu am ajuns în aeroport și nu știam unde mergem. Acolo, în surpriza ei am surprins-o eu. Am cerut-o acolo. Am sunat fotograful, am sunat pe toată lumea și am făcut surpriză în surpriză.

Anda Adam: El habar nu a avut unde mergem. Mă întreba “oare e frig, e cald, să știu ce haine să-mi iau în bagaj”. I-am zis “e bine în tricou”. La modul ăsta, nu i-am dat niciun indiciu. Ulterior, ajunși acolo, el mi-a făcut mie surpriză.

-Dar tu erai pregătit cu inelul, îl aveai de mult?

Joseph: Da, aveam și eu oricum intenția să o cer, dar nu m-am gândit acolo. Și cum era locul superb, am zis “acum e momentul”. Am luat inelul la mine, în caz de…

Anda Adam: A zis “cine știe ce surpriză îmi pregătește ea, ia să iau eu inelul la mine că poate o cer în căsătorie acolo”. Și a pus la cale, odată ajuns acolo, surpriza asta pentru mine.

“A fost criminal momentul”

A intrat în contact cu fotograful pe care eu îl contactasem pentru noi să ne facă niște poze de cuplu, și a pus la cale tot cu acel fotograf ca să facă cererea mea în căsătorie. Eu n-am știut nimic.

Ei mă tot țineau cu spatele, să mă pozeze cică. Și în spate cărau unii niște litere cu “Marry me”. A fost criminal momentul. Eu vedeam că nu e nimic în spate de pozat, îmi era și frig că era dimineața. Ziceam, în gând, “Ce, Doamne iartă-mă, îmi face ăsta 100 de poze că sigur n-o să-mi placă niciuna”.

După ce au aranjat ei tot decorul, îmi zice “acum pozăm în partea aia”, ca să mă facă să mă întorc. Când m-am întors, erau literele așezate, el cu inelul, șampania lângă…

-Atunci când vă ciondăniți, cine face primul pas spre împăcare?

Joseph: Sincer, nu prea avem parte de astfel de momente. Mai avem contraziceri, dar amândoi facem pasul spre împăcare.

Anda Adam: Cred că facem jumătate de pas fiecare, ca să fie un pas întreg. Nici eu nu pot să stau certată și fără el, nici el nu poate să stea fără mine. Ne uităm unul la altul și ne apropiem ușor-ușor, cu pași de pitic. Ne dăm seama că nu putem sta certați.

E mult spus certați, dar nu putem sta necăjiți, să zic. Dăm uitării foarte rapid o discuție pe care am avut-o pentru că e foarte important ca noi să fim foarte fericiți, să profităm de fiecare secundă pe care o petrecem împreună.