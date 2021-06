Anda Adam și soțul ei s-au despărțit. Declarațiile lui Sorin Nicolescu: „Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public”

Anda Adam și Sorin Nicolescu nu mai sunt împreună. Zvonul despre despărțirea lor a apărut de mai multă vreme, însă până acum niciunul dintre cei doi nu a vrut să vorbească despre asta.

Bărbatul cu care artista are o fetiță minunată pe nume Eveline a rupt tăcerea pe marginea acestui subiect. A confirmat printre rânduri că fiecare este liber să facă exact ce dorește cu viața lui.

Anda și Sorin nu și-au etalat niciodată viața intimă în spațiul public. Nu au făcut-o nici atunci când erau fericiți împreună, darămite acum la despărțire.

Sorin Nicolescu, primele declarații după despărțirea de Anda Adam

Sorin a vorbit despre relația lui cu Anda pentru postul de televiziune Antena Stars. Bărbatul a mărturisit că nu intenționează să intre în detalii despre ce nu a mers în căsnicia cu .

A spus doar că o respectă foarte mult și pentru că este mama fetiței sale nu va face nicio declarație pe tema separării.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului.

Nu am apărut nici cqnd au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a declarat Sorin Nicolescu la

S-au căsătorit în 2015 și au o fetiță în vârstă de aproape 6 ani

Acesta a mai declarat că Anda are tot dreptul de a face ce vrea cu viața ei, ce consideră că este mai bun pentru ea, mai ales că merită ce e mai bun.

Sorin a mai spus despre ea că este puțin dezorientată în această perioadă, din cauza pandemiei care i-a afectat pe toți într-un fel sau altul.

Sorin a spus că fosta lui parteneră va rămâne un om deosebit. A spus că l-a ajutat foarte mul în viață și l-a iubit cu adevărat: „Și, mai presus de orice, este mama lui Eveline”.

Anda Adam și Sorin Nicolescu au format un cuplu timp de 6 ani. Cei doi s-au căsătorit în anul 2015 și au o fetiță superbă care în luna noiembrie a acestui an va face 6 anișori.