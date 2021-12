Anda Adam, videoclip împreună cu logodnicul ei. Cum apare Yosif alături de cântăreață

Anda Adam l-a cooptat pe partenerul ei, arădeanul Yosif Mohaci, în cel mai nou proiect muzical, lansat chiar astăzi, 14 decembrie.

Artista a lansat melodia „Nu mă lăsa așa”, iar în clip vedeta apare în mai multe cadre alături de cel cu care are de gând să se căsătorească.

Vedeta are o relație frumoasă cu Yosif de câteva luni bune. La relativ scurtă vreme de la divorțul de Sorin Nicolescu, se pare că interpreta hit-ului „Selecta” a găsit repede pe cineva alături de care să viseze din nou.

Anda Adam a scos videoclip cu iubitul ei, Yosif Mohaci

Videoclipul a strâns mai bine de 4.000 de vizualizări în trei ore. Anda speră să dea lovitura cu noua ei melodie, mai ales că de multă vreme nu a mai scos o piesă care să bubuie în toate charturile muzicale.

Fanii cântăreței au apreciat revenirea ei în prim plan, iar dovadă stau comentariile pe care aceasta le-a strâns pe Youtube.

„Una dintre puținele artiste care s-a menținut în industria muzicală cu calitate, stil, decență, o pot spune că o susțin de mai bine de 8 ani de zile; Bravo! Ești minunată!”, sunt doar două din comentariile primite de Anda Adam la noul ei .

În clip, Anda apare în brațele lui Yosif, care o strânge tare în fața unei oglinzi, cei doi manifestându-și iubirea într-un fel cât se poate de artistic.

Din clip nu lipsesc nici sărutările pătimașe dintre cei doi. Yosif este destul de relaxat în videoclipul artistei, semn că poate fi pe lângă logodnicul ideal și un actor desăvârșit. Și… ce rol îl putea prinde mai bine pe Mohaci în afară de cel pe care îl are în realitate, acela de iubit al cântăreței?

„Este exact genul de bărbat care îmi place mie”

Anda a vorbit recent pentru FANATIK despre relația cu Yosif, omul care în clipa aceasta reprezintă totul pentru ea, după fetița ei, Evelin.

„Actualul meu logodnic este un bărbat foarte atrăgător. Este exact genul de bărbat care îmi place mie, care are stil, arată bine. Mai important este că are caracterul pe are mi l-am dorit la un bărbat. Este foarte atent cu mine. Mereu mă protejează, are grijă de mine. Mă respectă și mă completează și împlinește în a fi un tot.

Acum chiar mă simt completă, aș putea spune. Cred că este jumătatea mea. Am fost cucerită ușor, ușor, pas cu pas. A fost foarte insistent. Și-a dorit foarte mult să mă cucerească; a știut de la bun început că nu va fi un drum ușor către calea inimii mele”, a declarat Anda Adam în luna octombrie pentru FANATIK.