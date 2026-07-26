Sport

Anderson Ceara, rǎzboi total cu MM Stoica în direct: „Tâmpenii! A spus lucruri foarte urâte”

Anderson Ceará a vorbit pentru prima dată despre transferul ratat la FCSB și l-a criticat pe Mihai Stoica. Atacantul susține că oficialul roș-albaștrilor nu l-a respectat.
Alex Bodnariu
27.07.2026 | 01:09
Anderson Ceara razboi total cu MM Stoica in direct Tampenii A spus lucruri foarte urate
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Ce spune Anderson Ceará după ce a ratat transferul la FCSB. Acuze pentru MM Stoica
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Anderson Ceará, înțepături pentru oficialii de la FCSB după ce a ratat transferul la formația din Capitală. Atacantul brazilian a răbufnit la adresa lui Mihai Stoica după meciul pierdut de Csikszereda în fața roș-albaștrilor. Vârful sud-american este de părere că a fost tratat cu o mare lipsă de respect.

Ceara, fotbalistul refuzat de FCSB, a răbufnit împotriva lui Mihai Stoica

În această vară, Anderson Ceará a fost la un pas să semneze cu FCSB. Atacantul brazilian acceptase oferta propusă de formația din Capitală, însă transferul a picat pe ultima sută de metri. Vârful nu a trecut vizita medicală și a rămas la Csikszereda.

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Mihai Stoica a explicat, după ce transferul a căzut, că problemele medicale ale lui Anderson Ceará sunt foarte serioase. FCSB nu a vrut să își asume niciun risc, iar fotbalistul a rămas la formația din Miercurea Ciuc. Totuși, la finalul meciului dintre Csikszereda și FCSB, Ceará a răbufnit.

Ce spune Anderson Ceará după ce a ratat transferul la FCSB. Acuze pentru MM Stoica

Atacantul brazilian este de părere că Mihai Stoica nu trebuia să iasă public și să vorbească despre situația sa medicală. Anderson Ceará spune că a refuzat oferte mult mai bune din alte campionate pentru a semna cu FCSB și a rămas cu un gust amar, susținând că lipsa de respect arătată de managerul general al roș-albaștrilor l-a afectat.

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„Nu am vrut să vorbesc despre asta, dar o voi face. Se întâmplă la fotbal. Am fost acolo, testele medicale nu au ieșit bine, dar Stoica nu mă respectă, a spus lucruri foarte urâte despre mine. A spus despre testele mele medicale, a spus că nu am ligament, niște tâmpenii, a spus că sunt accidentat. Cine a văzut meciul astăzi… Am jucat 90 de minute. Puteau doar să-mi spună că nu mă vor. El nu m-a sunat, doar a vorbit la televizor. Dacă mă respecți, îmi spui direct, nu vorbești la televizor.

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Nu știam de problemele medicale. A fost foarte greu, pentru că am ales FCSB-ul. Am avut multe oferte, mai bune decât cea de la FCSB, dar am ales transferul la FCSB. Am avut oferte din România, din China, din Rusia, oferte mai bune decât cea de la FCSB”, a declarat Ceará, conform Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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