Anderson Ceara, ironizat după ce a ratat transferul la FCSB: „Dacă îşi făceau echipă de futsal aveau nevoie de el!”

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Anderson Ceara (27 de ani) a fost criticat în direct de Basarab Panduru (56 de ani) la finalul meciului Csikszereda – FCSB 0-2. În contextul deja destul de bine cunoscut în care fotbalistul brazilian a fost foarte aproape de un transfer la echipa roș-albastră în această vară, fostul internațional român a opinat că fosta campioană din SuperLiga nu ar avea motive să îl regrete pe mijlocașul dreapta.

Ce a spus Basarab Panduru despre Anderson Ceara după Csikszereda – FCSB 0-2

Asta pentru că, în viziunea sa, sud-americanul este destul de static în joc în multe momente, chestiune care l-a determinat pe Panduru să spună, în mod ironic bineînțeles, chiar că Anderson Ceara ar fi mult mai potrivit la fotbal în sală. „(n.r. Ar trebui să le pară celor de la FCSB rău de Ceara că nu l-au cumpărat?) Nu. Ba da, dacă îşi fac echipă de sală au nevoie de el. De ce să-ţi pară rău? A alergat mai mult de 4 kilometri în seara asta? Nu cred că a alergat. Dacă joacă aşa, nu că le pare rău celor de la FCSB, dar n-o ajută nici pe Csikszereda.

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Una este să faci 3 fente pe loc şi să fentezi când ai doi în faţă, să te tot întorci în loc să pasezi şi să pleci, să ceri pe poziţie viitoare. La fotbal în sală mi se pare că e bun. Pui talpa pe minge, driblezi pe acolo, stai, te plimbi, cred că e bun de fotbal în sală”, a spus Basarab Panduru în direct la

De ce nu a mai ajuns Anderson Ceara la FCSB

Deși mutarea fusese anterior confirmată de către toate părțile implicate, chiar când era așteptat anunțul oficial în acest sens, cei de la FCSB au informat că au renunțat la aducerea lui Ceara de la Csikszereda, din cauza anumitor probleme medicale identificate în ceea ce îl privește. Ulterior, și

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În mod evident, fotbalistul și oficialii clubului din Miercurea Ciuc au susținut la momentul respectiv că s-a exagerat foarte mult cu acest subiect, iar acele probleme invocate de FCSB nu ar fi chiar atât de mari în realitate. De altfel, chiar după meciul direct de duminică seară dintre cele două echipe,