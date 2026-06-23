Anderson Ceara vrea răzbunare după ce FCSB a renunțat la el: „Am multe guri de închis”

ADVERTISEMENT

Anderson Ceara (27 de ani) a reacționat în premieră după ce transferul său de la Csikszereda la FCSB a picat pe ultima sută de metri, la dorința roș-albaștrilor, cei care au invocat probleme medicale grave pe care le-ar avea, la genunchi, fotbalistul brazilian. Asta după ce mutarea fusese confirmată în mai multe rânduri în mod public practic de toate părțile implicate.

Anderson Ceara, mesaj în forță după ce a ratat transferul la FCSB

Rămas deci, cel puțin pentru moment, la echipa din Miercurea Ciuc, sud-americanul a transmis un prim mesaj în forță după cele întâmplate. Concret, el a dorit să sublinieze că nu are de gând să își plângă de milă și că, în plus, își dorește foarte mult să le demonstreze celor care nu au avut încredere în el că s-au înșelat. „Nu am timp să plâng. Am multe obiective de atins și multe guri de închis”, a scris Anderson Ceara pe Instagram. De asemenea, cu aceeași ocazie, fotbalistul brazilian a postat și mai multe fotografii cu el din sala de forță folosită de cei de la Csikszereda.

ADVERTISEMENT

Conflict între FCSB și Csikszereda din cauza situației cu Anderson Ceara

referitoare la problemele medicale ale lui Anderson Ceara, Mihai Stoica a venit cu replica și i-a acuzat pe ciucani că ar fi știut foarte bine de situația gravă și ar fi ascuns această chestiune în timpul negocierilor purtate între reprezentanții celor două cluburi.

„Nu are absolut nicio logică. Noi nu aveam cum să dăm în presă ca să ne facem singuri rău. Nu s-a scurs nicio informaţie de la noi, pentru că eu am fost singurul care a negociat. Și doar eu şi Valeriu Argăseală am ştiut care este stadiul negocierilor. Nu e treaba noastră că jucătorul voia să joace la noi. I-a spus domnul Szondy lui Valeriu Argăseală că s-au înţeles cu Ujpest. Atunci ne retragem, n-are niciun sens să mai discutăm. Dar băiatul nu voia să meargă la Ujpest.

ADVERTISEMENT

Eu am spus foarte clar aici că nu ne-am înţeles cu jucătorul, nu are rost să mai continuăm discuţia. Dacă ei erau corecţi, din start ne spuneau că a fost operat de ligamente încrucişate la ambii genunchi. Nu pot să aduc un jucător despre care ştiu că nu poate să joace”,