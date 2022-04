Andi Constantin, despre relațiile cu Diana și Hannelore de la Insula Iubirii: „Cred că era prea multă presiune”

Fostul burlac Andi Constantin a vorbit despre relațiile cu Hannelore și Diana. Le-a cunoscut pe cele două atunci când era ispită masculină la Insula Iubirii. Cu una dintre ele a avut o relație de scurtă durată.

Andi Constantin, despre relațiile cu Diana și Hannelore de la Insula Iubirii

Andi Constantin a devenit cunoscut pentru rolul de ispită de la Insula Iubirii, acolo unde s-a apropiat de câteva concurente, printre care și .

ADVERTISEMENT

Cei doi au avut o relație de scurtă durată în timpul reality show-ului. Au rămas în relații bune după încheierea filmărilor.

Diana Constantin a participat la sezonul trei Insula Iubirii alături de Pollak Bohus, partenerul ei de atunci. S-a despărțit de el după ce s-a cuplat cu Andi.

ADVERTISEMENT

„Relația mea cu Diana a fost strict în emisiune. Când spun relație interumană, mă refer la prietenie.

Deci am rămas cumva prieteni după emisiune, pentru că mie cel puțin Diana mi-a dat impresia că este o persoană care vrea să evolueze și efectiv nu știe, îi trebuie un ghid, cineva care să o îndrume.

ADVERTISEMENT

Ea are intenții bune și nu știa să și le manifeste și am considerat că este datoria mea de om, prieten, ce eram în momentul ăla, să îi fiu alături. Dar asta făceam când vedeam că un om are potențial.

Mi se părea drăguț ca eu să am răbdare ca acel om să își atingă potențialul. Nu era un rol, așa simțeam eu.”, a declarat Andi Constantin la emisiunea .

ADVERTISEMENT

De ce nu au avut o relație Andi Constantin și Hannelore

Fostul burlac de la Antena 1 a petrecut timp și alături de , însă acesta susține că fosta concurentă nu și-a asumat cele întâmplate.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că Hannelore a fost la 5 secunde de a fi asumată în ceea ce simte, nu în ceea ce face. La modul să spună că asta s-a întâmplat, să își asume ce simte pentru mine și că nu mai vrea să continue relația de acasă.

Cred că era prea multă presiune la momentul ăla, ca să aibă puterea să spună lucrul ăsta la modul ăsta și cumva, când te fofilezi, cazi mai rău, faci mai multe greșeli decât ar fi trebuit.(…)

Teama de expunere, de a fi judecată au fost secundele care au sucit-o.”, a adăugat Andi Constantin.