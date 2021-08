Andi Moisescu a dezvăluit secretul căsniciei perfecte. Cum este vedeta de la Pro TV în spatele camerei de filmat

Toată lumea știe cine este Andi Moisescu, dar puțin știu amănunte despre familia sa, acesta fiind mereu discret.

De 17 ani, prezentatorul este căsătorit cu Olivia Steer, iar într-un interviu recent acesta a vorbit despre căsnicia sa.

Moisescu spune că există două ingrediente pentru o căsnicie fericită.

Andi Moisescu a dezvăluit secretul căsniciei perfecte

în anul 2004. Mereu au fost două persoane extrem de discrete când a venit vorba despre viața lor de cuplu. De curând, vedeta de la Pro Tv a vorbit despre căsnicia sa, care a fost mereu una extrem de solidă. Moisescu spune că există două ingrediente pentru o căsnicie fericită. Înțelegerea și respectul.

“Respectul e foarte important și, după părerea mea, și înțelegerea. Dar toate astea derivă din dragoste. Atunci când e dragoste reală și puternică, părerea mea este că ea se transformă mai târziu, în timp, și în respect, și în înțelegere… “, a declarat Andi Moisescu, pentru

Vedeta spune că este un bărbat romantic. Nu uită să-i facă soției sale diferite cadouri.

“Cred că sunt romantic, da. Sau cel puțin așa îmi place să cred. În momentul în care suntem doar noi între noi, ca să spun așa… fac gesturi romantice. Dar gesturile romantice țin foarte mult de intimitatea noastră”, a mai spus Andi Moisescu, pentru ciao.ro.

Cum a ajuns să lucreze în televiziune

După ce a terminat Facultatea de Matematică, o perioadă Andi Moisescu a vândut ziare la Piața Romană. În anul 1990 a ajuns să lucreze în radio, după ce a auzit un anunț pentru concursul de DJ și a hotărât să-și încerce norocul… și acesta a fost de partea lui.

A obținut postul. Mai târziu a participat la mai multe concursuri pentru postul de .

“M-am dus și am dat o probă. Am ținut o emisiune întreagă Ora 7, bună dimineața. După ce s-a terminat, am mai ținut-o încă o dată cu toată echipa de emisie, ceea ce mi s-a părut un efort demn de apreciat.

Nici nu mi-am putut permite să fiu altfel decât să fiu foarte serios și extrem de concentrat să iasă bine“, și-a reamintit prezentatorul.

Andi Moisescu lucrat la Radio Costinești, Fun Radio și Pro FM. A început apoi să lucreze și în televiziune. Printre emisiunile pe care le-a realizat se numără Marcă Înregistrată și ApropoTv. Din 2011 face parte din juriul show-ului Românii au talent.