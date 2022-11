Andia, artista care ”rupe topurile”, traume cumplite până să devină virală: ”Mă simțeam inferioară”

La doar 25 de ani, Andia cunoaște bine succesul. Unii ar spune că acesta a venit repede, dar în spate se ascund multe adevăruri nebănuite. A început de mică cu folclorul, un videoclip postat pe Instagram i-a deschis calea, iar acum piesele sale de dragoste vindecă inimi.

Pentru Andia, drumul spre succes a pornit de la țară

Andia are 25 de ani, vine din Neamț și copilăria și-a petrecut-o la țară, rămânând din acea perioadă cu „naturalețea”, așa cum i-a spus ea lui Mihai Morar în timpul De mică a știut că vrea să facă muzică și a muncit pentru visul său.

A lucrat chiar și ca vânzătoare într-un magazin de haine în perioada dintre facultate și master, dar era convinsă că e ceva temporar, singurul lucru permanent fiind arta sa. A ponit de la folclor, considerând muzica populară „prima opțiune” chiar dacă prin casă cânta piese de la Beyonce și Adele.

Totuși, nu i-au plăcut niciodată concursurile muzicale care au ajutat mulți artiști consacrați să pună bazele carierei lor. Pentru Andia, competitivitatea resimțită într-un astfel de mediu nu era benefică și a renunțat.

„Mie nu mi-a plăcut niciodată să merg la concursuri muzicale pentru că simțeam acea competitivitate și eu mă simțeam inferioară. Nu eram eu mare cocoș cum erau celelalte, dar mă deranja când le vedeam atât de sigure pe ele”, a dezvăluit Andia.

Andia și-a găsit numele de scenă în drum spre mănăstire

Diana Constantin a realizat, în liceu, că are nevoie de un nume de scenă dacă vrea să devină o artistă cunoscută. Inspirația și-a făcut simțită prezența în mașină, în timp ce mergea cu părinții săi să viziteze o mănăstire.

„Mergând la o mănăstire cu ai mei și eram pe bancheta din spate, eram prin perioada liceului și voiam un nume simplu, special mie și am început să fac combinații cu numele acesta Diana și, pur și simplu, am avut un moment în care am zis să-l întorc, să fac o anagramă. Și pentru mine a fost excelent, pentru că a fost un nume simplu, ușor de interceptat”, a povestit Andia.

Cu numele de scenă ales, Andia a mers să-și încerce norocul la București, unde a dat la master. Un videoclip postat pe Instagram în 2018, în care interpreta o piesă de la Billie Eilish, le-a atras atenția celor de la studioul cu care colaborează și în acest moment și au chemat-o să discute.

Andia nu a trecut de audițiile de la Vocea României

Cum întâlnirea nu s-a concretizat în niciun fel, Andia a decis să participe la Vocea României, dar nu a trecut de audiții. Mai mult, nu a ajuns nici măcar în fața antrenorilor, iar acesta a fost un moment de cumpănă în cariera sa.

„Am avut un moment de descurajare. Ajunsesem în București. Luasem legătura cu cei la care sunt acum. Le-am dat un semn, am ajuns la studio, doar că a fost un moment lăsat în aer. Și am zis, ‘Ok, nu vreau să insist, dar vreau să mă descurc cumva’.

Am mers la Vocea României pentru că voiam să mă lansez, dar nu am trecut mai departe. Nu am ajuns la audiții, am fost doar la prima probă și nu am mai ajuns și la a doua”, și-a amintit Andia.

„Salcâmii”, piesa care i-a schimbat viața Andiei

După eșecul de la Vocea României, a urmat piesa care i-a schimbat Andiei traiectoria în industria muzicală din România. iar după ce și-a auzit glasul la radio, a știut că acela e locul ei.

„De când mi-am auzit prima dată vocea pe radio pentru mine a fost un mare impact. Mi-am dat seama că am voce de radio și că pot să ajung acolo. Știu că era mult de muncă.

Ăla a fost momentul în care mi-am dat că se poate. De la Sfârșitul lumii am simțit că toată atenția este către mine”, a dezvăluit arista.

Au urmat apoi mai multe melodii. Sfârșitul lumii, Pietre prețioase, Ce urmează sau La nevedere sunt pentru unii dintre cei care le ascultă medicament pentru suflet.

Acum, visul său este ca melodiile sale să ajungă și în alte colțuri ale lumii, dar când a înregistrat Sfârșitul lumii, nu era în cel mai bun punct al vieții.

„Nu era ok când am înregistrat Sfârșitul lumii. Eram dezechilibrată emoțional și în perioada aceea am tras și Anotimpuri, cred că în aceeași zi.

Eu am transpus acea emoție în cântec. Am fragilitatea unui copil, dar am și partea matură care conștientizează situația. Când mă supăr, nu e superficial, mă doare. Sunt ușor naivă în anumite situații”, a mărturisit Andia.

„Fac terapie pentru dezvoltarea mea personală”

Iar când vine vorba despre echilibru emoțional, tânăra artistă nu se ferește să afirme că face terapie pentru dezvoltare personală și că asta a ajutat-o să înțeleagă că „este suficientă” și să-și găsească echilibrul în viață.

„Fac terapie pentru dezvoltarea mea personală. Atunci când simt că am o stare negativă, prefer să mă retrag. Îmi iau eu o pauză.

Consum emoția și după aia revin. Am început să-mi aleg momentele. Când mă simt bine, ies cât mai mult. Dacă sunt haos nu sunt fericită”, a spus Andia.

De altfel, fie că este vorba de relațiile romantice sau cu oamenii cu care colaborează, solista nu poate trece peste lipsa de respect și nu face compromisuri în acest sens.

„Nu pot să iert să nu mă respecți, trădare, minciună, înșelat. Eu știu ce pot să ofer și-mi doresc minimul de respect. Nu mă refer la lucruri mici, mă refer la lucruri de suflet. Pot să fac compromisuri, dar dacă simt că nu se mai poate, mă retrag”, a declarat Andia.