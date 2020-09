Andra a mărturisit. Este sau nu însărcinată artista? Ce spune soția lui Cătălin Măruță

Andra s-a săturat să se ascundă, după ce în ultima perioadă au apărut zvonuri potrivit cărora ar fi însărcinată pentru a treia oară. Soția prezentatorului Cătălin Măruță a mărturisit care este, de fapt, realitatea, precizând că ultimele luni au adus ceva schimbări în viața sa.

Celebra cântăreață a dezvăluit că nu se pregătește să devină din nou mamă, ci doar a acumulat ceva kilograme în plus de când i-au fost anulate concertele și s-a văzut nevoită să stea acasă. Deranjată de comentariile pe seama unei eventuale sarcini, vedeta a dezvăluit că a luat măsuri în acest sens.

Mai exact, îndrăgita artistă a mărturisit că s-a pus serios pe treabă și s-a apucat de sport. Mai mult decât atât, Andra a mai declarat că încearcă să aibă un stil de viață sănătos, urmărind un program alimentar foarte riguros.

Andra, dezvăluiri despre a treia sarcină. Ce spune renumita cântăreață

Andra a mărturisit că în momentul de față are tot ce și-a dorit și nu plănuiește să mărească familia. Jurata „Românii au talent” de la Pro TV are exact ce a visat, fată și băiat, așadar în prezent se concentrează pe educarea și creșterea acestora.

„Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit. Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat.

Nu ne-am propus să mărim familia și nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată.

În pandemie, toată lumea a pus câteva kilograme, iar eu sunt unul dintre acei oameni. La mine, surplusul se depune în diferite zone ale corpului, nu neapărat în cele mai fericite locuri”, a mărturisit frumoasa cântăreață pentru libertatea.ro.

Andra, ispitită de dulciuri. Artista adoră să gătească pentru cei mici

Andra spune că are parte de ispite culinare în fiecare zi. Jurata „Românii au talent” de la Pro TV adoră să mănânce dulciuri, la fel și cei doi copii, David și Eva, pe care îi răsfață mereu cu ceva dulce, făcut în casă.

Frumoasa brunetă preferă prăjiturile făcute chiar de propriile mâini pentru că așa știe ce produse și ingrediente folosește, alegând de fiecare dată numai din cele de cea mai bună calitate.

„Recunosc, îmi plac dulciurile. Acasă am doi copii care vor mereu ceva dulce și le gătesc, facem brioșe, mai vine o prietenă cu vreo prăjitură nouă să o încerc. Zilnic am parte de ispite, ca să zic așa.

Îmi și place, pentru copii, să avem genul acesta de prăjituri gătite în casă, să știu că sunt de bună calitate. Nu le dau dulciuri din comerț. Motiv pentru care, fiind o pofticioasă din naștere, nu mă pot abține și mai gust”, a completat vedeta, potrivit sursei citate.