Andra, cadou de Valentine’s Day. Cine i-a trimis flori: „Nu este de la Măruță”

Andra a primit un cadou special cu ocazia sărbătorii de astăzi, Valentine’s Day, iar cel care i-a făcut cadoul nu este Cătălin Măruță, așa cum s-ar fi așteptat toată lumea. Artista și-a surprins fanii care o urmăresc pe rețelele sociale.

Jurata de la „Românii au talent” a primit niște buchete impunătoare de flori și i-a anunțat pe internauți că nu sunt de la partenerul ei de viațță, pentru a nu face confuzie.

Andta este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România și activează în lumea muzicii de mai bine de 15 ani. Este căsătorită cu Cătălin Măruță de aproape 13 ani și au doi copi, David (9 ani) și Eva (5 ani).

Andra, surpriză de Valentine’s Day

De Ziua Îndrăgostiților, Andra a primit câteva cadouri speciale din partea unor persoane dragi. Două prietene bune i-au trimis îndrăgitei artiste câteva buchete de flori, iar vedeta a menționat că nu soțul ei este cel care i-a făcut acest cadou.

Andra a mai primit și alte atenții în această zi specială, cum ar fi prăjiturile cu decorațiuni tematice și chiar cu numele ei, alături de o felicitare cu imaginea ei și a lui Măruță.

„E foarte frumos, da! Și ce frumos miroase! Nu, nu este de la Măruță, este de la Roxana. Mai am un buchet de flori de la o altă prietenă, o să vi-l arăt imediat. Roxana, îți mulțumesc pentru acest buchet. Al doilea cadou pe ziua de astăzi, tot pentru Ziua Îndrăgostiților, nu, nu este de la Măruță, dar este de la o prietenă și o fană pe nume Deni.

Mi-a trimis o scrisoare, foarte frumoasă și emoționantă și o poză cu mine și cu domnul Măruță și prăjiturile astea. Mulțumim, Denisa. Mulțumim că apreciezi relația mea cu Cătălin, dragostea dintre noi, tu mereu ai fost alături de noi și îți mulțumim din suflet. Vă mulțumim pentru mesajele voastre, vă pup și vă iubesc pe toți”, a spus Andra pe Instagram.

Andra și Cătălin Măruță, infectați cu coronavirus

În urmă cu două săptămâni, Andra și Cătălin Măruță, dar și copiii lor, iar prezentatorul de la Pro TV și-a moderat emisiunea din propria sufragerie, ajutat de alte vedete care s-au aflat în platou.

În timp ce Cătălin Măruță a avut simptome ușoare, Andra s-a confruntat cu câteva dureri musculare care nu i-au dat pace. Artista i-a anunțat pe fani, în urmă cu câteva zile, că se simte mai bine.

„Au fost niște zile mai grele până acum, dar astăzi mă simt mult mai bine. Am avut dureri musculare, am început să tușesc foarte tare, mă durea foarte tare capul. Astăzi mi-am pierdut și gustul și mirosul, dar mă simt mult mai bine, de aceea am făcu acest video.

Vreau să vă mulțumesc și să vă liniștesc pentru că știu că sunteți îngrijorați pentru mine. Suntem bine, suntem aici, acasă în familie. Bucuria cea mai mare e că copiii sunt bine și soțul meu și iată și eu astăzi mă simt foarte bine. Vă ținem la curent cu starea noastră de sănătate”, a transmis jurata de la „Românii au talent” pe Instagram.