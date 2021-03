Andra, despre motivul real pentru care își expune copiii. De ce a luat această decizie pentru David și Eva

Andra este una dintre vedetele autohtone care își expune copiii pe rețelele de socializare în mod exagerat, vedeta dezvăluind care este motivul real pentru care a luat această decizie neașteptată pentru David și Eva.

Cântăreața a mărturisit că nu și-a dorit de la început să le arate tuturor poze cu micuții, însă pentru că tot apăreau imagini cu ei, surprinse la tot felul de evenimente din familie, a luat decizia de a le face pagini în mediul online, acestea fiind controlate de părinți.

Jurata de la „Românii au talent” și Cătălin Măruță gestionează conturile copiilor, nedorind să existe oameni care să vorbească în numele lor. Așa a decis Andra să nu-și mai țină micuții într-un glob de sticlă și să nu-i mai ferească de fani.

Copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță au conturi pe Facebook. Care este motivul

„Când ai primul copil în familie tinzi să nu-l împarți cu nimeni până la prima aniversare unde vin fini, prieteni, care fac poze și nu te întreabă și postează imagini cu copilul tău și apar pe Facebook, deși tu nu ai vrut asta.

Doar că asta e lumea în care trăim și oamenii au devenit atât de dependenți de a posta ce fac, unde sunt, cu cine, sunt atât de dornici încât nu mai poți să controlezi chestia asta. Am trecut cu David prin asta.

Nu am avut adresă de Facebook pentru David, nu aveam de gând să-l expunem, din contră, simțeam să-l păstrăm pentru noi. Viețile noastre și carierele noastre erau atât de expuse încât am zis că copilul e al nostru, nu îl împărțim cu nimeni.

Sigur că le spuneam oamenilor, dar ne doream copilul numai pentru noi. Nu o lăsam nici pe mama să îl țină în brațe. După care ni s-au schimbat puțin concepțiile pentru că nu mai aveam cum să controlăm chestia asta.

Și am zis decât să posteze alții poze cu copilul meu, mai bine o fac eu controlat, adică public eu o poză, nu una făcută aiurea la o petrecere”, a declarat Andra într-un interviu acordat lui Mihai Petre.

Jurata de la „Românii au talent” și partenerul ei de viață au luat în cele din urmă decizia de a le face conturi pe rețelele de socializare pentru că apăruseră foarte multe realizate de fani. Cuplul și-a dorit să controleze acest fenomen, motiv pentru care David și Eva sunt acum persoane publice.

„O facem conștient. Eva are postări pe Facebook, fără nicio lipsă de modestie, dar cred că are una dintre cele mai puternice pagini. Are postări cu 500.000 de like-uri, adică pe fiecare postare”, a completat la rândul său Cătălin Măruță.