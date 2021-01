Andra, detaliu neștiut din căsnicia cu Cătălin Măruță. Ce a dezvăluit jurata de la Românii au talent

Andra a scos la iveală un detaliu neștiut din relația cu prezentatorul TV, Cătălin Măruță. Jurata show-ului „Românii au talent” a mărturisit despre ce este vorba chiar de ziua de naștere a iubitului ei soț.

Cântăreața i-a transmis partenerului ei de viață un mesaj emoționant cu ocazia împlinirii a 43 de ani, moment în care a precizat care este detaliul pe care nimeni nu l-a cunoscut până acum despre povestea de dragoste pe care o trăiește.

Mai exact, Andra a dezvăluit că cel mai bun lucru care i s-a întâmplat a fost să petreacă perioada de izolare din cauza pandemiei de coronavirus alături de Cătălin Măruță și cei doi copii, David și Eva. Ultimul an se pare că a fost unul frumos pentru celebrul cuplu.

Andra, secret neștiut din relația cu soțul ei, Cătălin Măruță

Andra spune că statul acasă în ultimul an i-a prins bine pentru că a fost alături de „iubirea vieții sale”. Dezvăluirea emoționantă a fost făcută pe rețelele de socializare, acolo unde jurata de la Pro TV a publicat și câteva imagini cu familia.

Celebra artistă le-a arătat tuturor unul dintre momentele tandre și siropoase din cuplul pe care-l face de mai bine de 14 de ani cu prezentatorul show-ului „La Măruță”. Vedeta a postat o fotografie în care își îmbrățișează soțul, în timpul unei ședințe foto.

„La mulți ani, iubitul meu! Ador să sărbătoresc fiecare an cu tine! Recunosc, cel mai bun lucru din ultimul an a fost că am fost izolată acasă alături de el, iubirea vieții mele, și copiii noștri!”, a scris Andra în mediul online.

Reacția lui Cătălin Măruță nu a întârziat să apară. Vedeta s-a numărat printre primele persoane care au reacționat. Prezentatorul TV a lăsat o inimioară roșie în comentarii, semn că apreciază enorm iubirea pe care i-o poartă cântăreața.

„Mulțumesc pentru urări! În fiecare an îmi dau seama cât sunt de norocos pentru că nu îmi doresc nimic în plus.

Să aveți și voi parte de toate lucrurile frumoase pe care mi le urați. Vă îmbrățișez! 🤗”, a scris la rândul său soțul Andrei pe pagina de Instagram, în dreptul unei fotografii în care apare cu tortul de ziua sa de naștere.

