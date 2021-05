Andra, dezvăluiri neașteptate despre căsnicia cu Cătălin Măruță. Cum a acceptat tatăl ei relația lor: „N-a fost ușor”

Andra a făcut câteva dezvăluiri neașteptate despre căsnicia cu Cătălin Măruță și de ce obstacole s-a lovit pentru a fi cu prezentatorul de televiziune. Cântăreața a mărturisit că tatăl ei nu a acceptat ușor această relație, și nici căsătoria.

Vedeta a vorbit despre legătura puternică pe care o are cu familia ei, în special cu tatăl ei, cel care a vegheat-o și protejat-o nu doar în carieră, ci și în viața de zi cu zi.

În momentul în care Cătălin a apărut în viața juratei de la „Românii au talent”, universul familiei artistei a fost dat ușor peste cap.

Andra a vorbit despre legătura specială cu tatăl și soțul ei, Cătălin Măruță

Andra a știut să se impună atunci pentru că știa că Măruță este bărbatul cu care voia să își întemeieze o familie.

Într-un dialog sincer purtat cu Mihai Morar pe Youtube, muziciana a făcut o serie de mărturisiri în premieră despre cum a acceptat tatăl ei căsnicia cu prezentatorul de la PRO TV și faptul că aceasta nu a mai depins de ajutorul lui permanent.

Cătălin Măruță a preluat cumva rolul tatălui ei, iar asta l-a mai liniștit pe părintele Andrei. Artista a spus că ea a fost cea care a pus piciorul în prag când a realizat că este deja suficient de mare încât să își poarte singură de grijă și să ia lucrurile în piept.

A ajuns să aibă dispute pe cariera ei cu propriul tată

„N-a fost ușor. Am zis: gata. Eu am fost cea care a zis, gata, tată. Mai lucrăm, dar mai ușor. Ai o vârstă, ești un om care te agiți foarte mult și nu vreau să mai pățești nimic. Până acum ai muncit pentru mine, ai adunat și ai strâns. Sunt mare, e ok, pot să mă descurc.

Un factor important în această decizie a fost și Cătălin. Eu văzând că este atât de ponderat și de descurcăreț, am simțit că e, știi că fetele încearcă să găsească în soț o variantă a tatălui, am simțit că merg cu ochii închiși pentru că știu că el e lângă mine. Am simțit siguranța de la tata și apoi la Cătălin”, a declarat Andra în emisiunea lui Morar.

Desprinderea de familie a fost una destul de grea pentru Andra, însă cântăreața a reușit să îl convingă pe tatăl ei că este suficient de matură încât să aibă grijă de ea. Faptul că tatăl ei a fost managerul și impresarul ei multă vreme a ajutat-o, dar la un moment dat a avut și Andra părerile ei: „Tata, vreau să facem așa. Am ajuns în momentul în care aveam dispute din astea de păreri. Părerile lui sunt super pertinente. Nu e deplasat, e super avizat, dar modul în care le spunea, pentru colaboratorii mei era… pfoa… iar ne ceartă omul ăsta”.

