Andra, gafă de proporții la Românii au talent. Cum l-a tratat pe un un concurent care nu vede. Andi a intervenit

Cristian Uță este concurentul pe care Andra l-a umilit fără să vrea atunci când a urcat pe scena de la Românii au talent. Tânărul are probleme cu vederea, dar jurata i-a semnalat de mai multe ori că nu privește în direcția corectă.

Andra, gafă la Românii au talent. Nu a știut că are în față un concurent cu probleme de vedere

, Cristian Uță a explicat încă din momentul interviului că are probleme cu vederea și că nu poate distinge nimic cu centrul ochiului. Concurentul, însă, se poate descurca fără ajutor din partea oamenilor și duce o viață normală. Andra avea să afle acest lucru abia mai târziu.

„Am probleme cu vederea. Adică, nu văd nimic cu centrul ochiului și mă uit într-o parte și în alta. Am viziune periferică. Adică, nu văd cu centrul ochilor.

Și cu centrul vedem detaliile, de obicei. Adică, nu văd să citesc. Nu pot să conduc sau chestiile care necesită un pic mai mult efort. Dar am viziunea periferică, adică mă mișc în spațiu, singur”, a spus Cristian.

„Mă descurc la fel ca orice altă persoană normală”

Asta nu l-a împiedicat pe Cristian să caute succesul în viață. De 10 ani locuiește în Spania cu părinții săi. Aici a urmat o facultate în domeniul comunicării audio-video. Totuși, nu acesta este domeniul în care vrea să lucreze. De un an, de când a terminat studiile, se dedică muzicii.

„Aș fi putut fi mult mai rău. În general, sunt o fire pozitivă. Și mă descurc la fel ca orice altă persoană normală. Locuiesc în Spania de 10 ani. Părinții mei sunt ospătari. Au plecat când eu aveam doi ani. M-au crescut bunicii, iar la vârsta de 13 ani am decis să mă mut cu părinții.

În Spania, am terminat Facultatea de Telecomunicații. Acum, de când am terminat, mă ocup 100% doar cu muzica. De vara trecută am început să și cânt. Am început să-mi scriu propriile piese. Am mai fost pe scene, dar nu am cântat niciodată în fața atâtor oameni. Maxim 20-30 de persoane”, a declarat .

Înainte să urce pe scenă, era sigur că va reuși să impresioneze și a afirmat acest lucru chiar cu riscul de a părea ușor arogant. „Nu am un plan B. Adică planul meu A e muzica, planul B, planul C- muzica, până reușesc”, a continuat tânărul.

Andra i-a repetat de mai multe ori concurentului de la Românii au talent în ce direcție să privească

Din cauza problemelor sale cu vederea, concurentul de la Românii au talent nu a știut exact unde se află jurații. Andra, fără să-și dea seama, i-a atras atenția, gesticulând și spunându-i în repetate rânduri: „Aici!”.

„Lasă-l, că mă depistează el, nu-ți face griji”, i-a spus Andi Moisescu, care a fost primul care l-a salutat pe Cristian. Astfel, concurentul s-a văzut nevoit să se scuze: „Nu văd”. I-a asigurat pe toți, însă, că știe cine îi vorbește.

Băiatul a cântat o piesă pe care a scris-o chiar el, iar la final a făcut beat box. Și de această dată, Andra s-a dovedit a fi cea mai exigentă „Eu vreau să spun că m-am bucurat pentru tine când mi-am dat seama că poți să faci beat box mai bine decât să cânți. Dar mi se pare incredibil. Adică, trebuie să ai un simț ritmic extraordinar că să poți să creezi toate trecerile respective. La tine a sunat foarte bine”.