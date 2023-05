Andra, în lacrimi după ce și-a îndeplinit un mare vis. Artista a fost emoționată: “E greu de povestit ce am simțit”

Andra a mers la Londra, împreună cu surorile ei, acolo unde și-a îndeplinit un mare vis, lucru care a făcut-o să izbucnească în lacrimi. Vedeta a fost foarte emoționată și a împărtășit totul cu urmăritorii de pe rețelele sociale.

Andra, în lacrimi după ce și-a îndeplinit un mare vis. La ce eveniment a mers artista

este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară. Fanii o apreciază atât pentru talentul ei muzical de neegalat, cât și pentru felul ei de a fi.

Recent, artista a mers la Londra, alături de surorile ei și de câteva prietene. și-a dorit foarte mult să meargă la concertul unei mari cântărețe.

Vedeta de la Pro TV a avut ocazia să o vadă și să o asculte live pe Beyonce. Artista a susținut un concert la Londra, care face parte din turneul său actual, Renaissance World Tour.

Andra s-a distrat de minune la concert, așa cum reiese din postările ei. La un moment dat, cântăreața nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi. Artista a fost foarte fericită pentru că și-a văzut, în sfârșit, idolul în cadrul unui concert.

“Cel puțin o dată în viață, trebuie să vezi un concert live al idolului tău! Am hotărât că nu mai amânăm, așa că: BEYONCE venim! Suntem o gașcă de fane înfocate, promitem să facem atmosferă faină la concert!”, a spus ea pe .

Vedeta a fost emoționată să-și vadă idolul live

Andra și surorile ei au mai multe lucruri în comun, iar unul dintre ele este faptul că toate o adoră pe Beyonce. Din acest motiv, nu au mai stat pe gânduri și au mers la Londra, acolo unde au avut parte de un show pe cinste.

Vedeta nici nu poate descrie senzația pe care a simțit-o atunci când renumita artistă americană a urcat pe scenă. Cert este că visul Andrei a devenit realitate.

“Eu am multe lucruri în comun cu surorile mele, iar unul dintre ele este faptul că ne place la nebunie Beyonce!!! Așa că sunt tare bucuroasă că am fost cu Aura și cu Diana la Londra să ne îndeplinim visul de o vedea în concert. E greu de povestit ce am simțit când a intrat pe scenă!”, a scris ea în descrierea postării de pe pagina sa.