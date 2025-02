Andra, întâlnire surprinzătoare în Canada. Cine este bărbatul care a întâmpinat-o pe artistă în aeroport. ”Bucurie mare”

Andra a avut parte de o surpriză de proporții în Canada. Artista a fost întâmpinată de o persoană specială de care o leagă multe amintiri. Iată despre cine este vorba!

Andra a fost întâmpinată de un mare sportiv în Canada

Fără doar și poate, Andra este una dintre cele mai iubite artiste din România. Vedeta are fani peste tot în lume, iar concertele în afara României sunt mereu așteptate cu sufletul la gură.

În luna februarie, programul Andrei este foarte încărcat. Artista a mers tocmai până în Canada pentru câteva concerte, iar la aterizare a avut parte de o adevărată surpriză.

La sosirea în Canada, . Lucian Bute, marele campion la box, a fost primul care i-a urat ”bun venit” Andrei pe tărâm canadian.

Întâlnirea a fost una emoționantă, Andra povestind totul pe rețelele sociale. Artista a recunoscut că are o relație de prietenie specială cu Lucian Bute și că o leagă multe amintiri frumoase de el.

”Am ajuns în Canada și abia aștept să ne vedem la concerte! Bucurie mare să mă revăd cu campionul Lucian Bute – ne leagă multe amintiri, inclusiv momentul special când i-am cântat imnul țării la unul dintre meciurile lui de box! Mâine mi-a spus că va fi în primul rând la concert. Abia aștept.”, a spus Andra.

Lucian Bute, emoționat de întâlnirea cu artista

Emoții mari a avut și Lucian Bute. Marele sportiv a fost încântat de faptul că a putut să o revadă pe Andra, mai ales că a trecut multă vreme de la ultima lor întâlnire.

”Când am văzut că vine azi în Canada, am zis că trebuie să merg să o văd, nu am mai văzut-o… Mâine vom fi prezenți, vom aplauda, ne vom distra, vom fi foarte mândri, sunt convins.”, a spus Lucian Bute.

În luna februarie, . Primul dintre ele va avea loc pe 13 februarie, iar cel de-al doilea este programat pentru 15 februarie.

Concertele din Canada nu sunt singurele spectacole pe care Andra le susține în afara țării. În 2024, soția lui Cătălin Măruță a umplut Wembley Arena cu ”Tradițional 2”, concertul care a adunat peste 12.000 de spectatori. Același concept de spectacol va ajunge și la Bruxelles, pe 8 martie 2025.